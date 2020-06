PKO BP zapowiada nową wersję serwisu iPKO. Będzie bardziej mobilnie

PKO Bank Polski zapowiada nową odsłonę portalu i aplikacji bankowości internetowej iPKO. Po liftingu aplikacja będzie miała nowy system nawigacji i będzie dopasowywała się do rozmiaru ekranu.

Nowy serwis iPKO został zaprojektowany zgodnie z zasadami responsive web design i będzie dobrze wyglądał także na małych ekranach telefonów. Docelowo iPKO zastąpi mobilną aplikację iPKO lajt. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest dostępność na dowolnym urządzeniu – także bez usług Google. Na pewno skorzystają na tym osoby, które kupiły smartfony Huawei bez usług Google.

Jak będzie wyglądać, można zobaczyć na poniższym filmie:

Nowy układ portalu iPKO wygląda bardzo intuicyjnie. Na dole znalazły się skróty do najczęściej wykonywanych przez klientów operacji. Od razu widać polecenie przelewu krajowego, przelew do zapisanego odbiorcy, do e-urzędu i aktualizację danych osobowych. Łatwiejsze jest też przeglądanie własnych produktów i dostępnych ofert. Od razu po zalogowaniu zobaczymy też najważniejsze informacje o finansach osobistych. Znalazły się tu też funkcje niedostępne w iPKO lajt jak możliwość zdefiniowania zlecenia stałego czy zmiana limitów.

Interfejs portalu wykorzystuje sprawdzone rozwiązania z aplikacji mobilnej IKO, dzięki czemu korzystanie na zmianę ze strony i z aplikacji nie będzie żadnym wyzwaniem.

PKO BP zapewnia, że nowa odsłona serwisu iPKO powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów. Polacy chcą wygodnego bankowania na każdym urządzeniu i bez zastanawiania się nad rozmiarem ekranu. Zniknie też okienko wyboru między wersją „dużą” i „mobilną” strony.

Aktualnie PKO BP informuje klientów o zmianach. Nie wiemy jeszcze, kiedy zamierza wyłączyć starą wersję serwisu.

Źródło zdjęć: PKO BP

Źródło tekstu: PKO BP