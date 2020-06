Klienci BOŚ mogą już korzystać z aplikacji mobilnej BOŚBank24

Wczoraj Bank Ochrony Środowiska udostępnił dla swoich klientów nową aplikację mobilną BOŚBank24, która pozwala korzystać z systemu bankowości internetowej, jak na komputerze, a do tego daje kilka nowych opcji. Jest to pierwsza odsłona aplikacji.

Nowa aplikacja BOŚBank24 dostępna jest dla smartfonów z Androidem i systemem iOS. Znajdują się w niej wszystkie standardowe funkcje bankowości internetowej, oferowane przez BOŚ. Żeby z niej skorzystać, po zainstalowaniu trzeba się zalogować do banku na komputerze i połączyć ją z systemem BOŚBank24.

Korzystając z aplikacji mobilnej, klienci banku dokonają operacji tak samo, jak na komputerze, a dodatkowo skorzystają z funkcji, jakie daje telefon. Będą więc mogli:

sprawdzić saldo bez konieczności logowania do aplikacji,

bez konieczności logowania do aplikacji, zalogować się PIN-em lub biometrycznie – odciskiem palca lub face ID,

– odciskiem palca lub face ID, łatwo obsłużyć aplikację i monitorować przelewy dzięki powiadomieniom push,

dzięki powiadomieniom push, autoryzować mobilnie zlecane operacje,

zlecane operacje, wykonać przelew natychmiastowy (Express Elixir).

Dzięki aplikacji operacje wykonywane w systemie na komputerze można zatwierdzać mobilnie, czyli za pomocą PIN-u, do którego klient banku otrzyma odpowiednie powiadomienie push. Pozwoli to zrezygnować z autoryzacji za pomocą SMS-ów, co jest o wiele bardziej wygodne. BOŚ zapowiada, że niedługo wyposaży swoją aplikację w kolejne funkcje.

Aplikacja BOŚBank24 jest dostępna w sklepach z aplikacjami Google Play i App Store.

