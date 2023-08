Polska odda dostęp do swojego 5G. Jest 4 chętnych - Telemix odc. 16

4 operatorów stanęło do walki o dostęp do polskiego 5G w paśmie C. Każdy z nich musiał złożyć ofertę wstępną. Teraz czas na ocenę złożonych wniosków.

Do wyboru niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Po ocenie wstępnych ofert przyjdzie czas na właściwą licytację. Ile kosztują poszczególne bloki i kiedy możemy spodziewać się zakończenia całego procesu? O tym opowiemy Wam w dzisiejszym Telemixie, czyli naszym cotygodniowym przeglądzie informacji ze świata nowych technologii, telekomunikacji i nauki.



Disney zdecydował się przejść na ciemną stronę mocy i ogłosił dwie ważne zmiany, w których zdecydowanie można znaleźć inspiracje działaniami Netflixa. Pierwsza sprawa to podwyżki abonamentów, a druga, chyba jeszcze bardziej dotkliwa, to koniec z dzieleniem konta poza jedno gospodarstwo domowe. Kiedy można spodziewać się podwyżek? Odpowiedź znajdziecie w materiale wideo.

Ale miniony tydzień to także dobre wieści dla tych, którzy lubią patrzeć w gwiazdy. To w zasadzie już pewne, że Polska będzie mieć drugiego człowieka w kosmosie. Będzie to Sławosz Uznański. W dzisiejszym Telemixie opowiadamy o jego planach na lot. I jak zwykle zbieramy najciekawsze premiery, zapowiedzi i recenzje, które możecie znaleźć na Telepolis.pl

Źródło zdjęć: własne