Samsung Galaxy Watch4 LTE – test smartwatcha. Czy przejście na Wear OS było dobrym pomysłem?

Samsung Galaxy Watch4 Classic to następca lubianej przeze mnie linii inteligentnych zegarków z obrotowym pierścieniem wokół ekranu. Choć model ten przypomina swojego poprzednika wizualnie, to zaszła w nim spora rewolucja, polegająca na zmianie systemu operacyjnego z Tizena na Wear OS. Jakie to pociągnęła za sobą skutki? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Lubię zegarki firmy Samsung i jak na razie nie wyobrażam sobie, bym mógł na stałe używać czegoś innego. Galaxy Watch4 Classic jest kolejnym modelem koreańskiego producenta na moim nadgarstku, gdzie zastąpił zegarek Galaxy Watch3, a ten z kolei trafił na miejsce modelu Galaxy Watch. Z tego powodu w recenzji czasem będę nawiązywał do starszych Smartwatchy, które pod pewnymi względami były lepsze od „czwórki”.

Samsung Galaxy Watch4 Classic zachowuje najważniejszy element swoich poprzedników – ruchomy pierścień wokół wyświetlacza, który ułatwia i uprzyjemnia korzystanie z zegarka i jego funkcji. Na przykład taka czynność, jak przewijanie ekranu, z jego pomocą jest znacznie wygodniejsza niż przy użyciu dotykowego ekranu.

Zmianie uległ system operacyjny, jednak nawet w nim pewne ogólne założenia się nie zmieniły. To dobrze, bo dzięki temu osobom przyzwyczajonym do starszych zegarków Samsunga jest łatwiej się przyzwyczaić. W stosunku do Galaxy Watch3, w najnowszym zegarku kilka rzeczy poprawiono, dodano funkcje, których brakowało wcześniej, ale przy okazji pogłębiono jedną z wad poprzednika. Ale o tym wszystkim przeczytasz już na kolejnych stronach tej recenzji.

Specyfikacja (SM-R895F):

Koperta ze stali nierdzewnej 316L, certyfikat MIL-STD-810G, wodoodporność do 5 atmosfer (IP68), szkoło Gorilla Glass DX,

Pasek z fluoroelastomeru z mocowaniem 20 mm, można użyć pasków innych firm,

Wymiary: 45,5 x 45,5 x 11 mm, masa: 52 g (bez paska),

1,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli (321 ppi),

Dwurdzeniowy procesor Exynos W920 (2 x Cortex-A55 @1,18 GHz), 5 nm,

1,5 GB RAM-u, 16 GB pamięci masowej,

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou, NFC,

Wbudowany głośnik i mikrofon, wibracje,

Czujniki: akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła, optyczny pulsometr, elektryczny czujnik pracy serca (EKG), czujnik analizy impedancji bioelektrycznej, czujnik Halla,

Wybrane funkcje: wykrywanie i śledzenie aktywności, pomiar tętna, SpO2, ciśnienia krwi i składu ciała, EKG, wykrywanie upadku, płatności zbliżeniowe,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 361 mAh, ładowany bezprzewodowo (Qi),

Wear OS z interfejsem One UI Watch 3.0 (test na oprogramowaniu R895FXXU1BUI5),

Cena początkowa: 1999 zł.

Zawartość opakowania

Zestaw sprzedażowy w przypadku zegarka Galaxy Watch4 Classic jest w zasadzie identyczny, jak w przypadku poprzednika. W podłużnym, kartonowym pudełku w kolorze białym znalazł się zegarek – w moim przypadku w kolorze czarnym oraz magnetyczna podstawka ładująca z przymocowanym na stałe przewodem USB. Zestaw uzupełniała skrócona instrukcja obsługi Quick Start Guide i karta gwarancyjna (oba dokumenty również w języku polskim).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis