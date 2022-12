Hama Soundbarrel – mocny głośnik na każde warunki (test)

Doszliśmy do momentu, w którym od głośników oczekuje się nie tylko doskonałego dźwięku i uczciwej ceny. Ważne są również wygląd i funkcje dodatkowe. A to wszystko właśnie oferuje Hama Soundbarrel.

Od kiedy Bluetooth jest powszechny nastąpiła popularyzacja głośników bezprzewodowych. Teraz nowoczesne standardy łączności mamy w praktycznie każdych smartfonach, komputerach, laptopach a nawet telewizorach.

Głośniki wmontowane w telefon lub monitor rzadko kiedy są w stanie rywalizować jakością nawet z najprostszymi urządzeniami audio. Dlatego też, jakość dźwięku, choć nadal najważniejsza, nie jest już jedynym, czego wymaga się od zestawu głośnikowego. Coraz bardziej na znaczeniu zyskują wygląd, rozmiar, moc, czas pracy baterii i różne możliwości połączenia.

Ostatnio w moje ręce wpadł głośnik Bluetooth Hama Soundbarrel o maksymalnej mocy dźwięku 60 W z bardzo mocną baterią i w stosunkowo niskiej cenie 399 złotych. Sprawdziłem, co takiego jeszcze ma do zaoferowania.

Specyfikacja:

Połączenie: Gniazdo 3,5 mm/USB-C /USB-Typ-A

Połączenie: Bluetooth v5.0

Zasięg: 10 m

Częstotliwości: 60 Hz – 20 kHz

Maksymalna moc: 60 W

Standard ładowania: 5 V == 2 A

Czas ładowania: 3-4 godziny

Bateria: 3600 mAh Li-Ion

Czas pracy baterii: 10-12 godzin

System audio: Stereo

Wymiary: 310 x 152 x 188 mm

Waga: 2550 g

Certyfikat wodoszczelności: IP

Cena: 399 złotych

Co w zestawie?



W całkiem sporych rozmiarów czarnym pudełku, opatrzonym grafikami przedstawiającymi głośnik i kilka najważniejszych specyfikacji, znajdziemy oczywiście omawiane urządzenie, do tego pasek umożliwiający zarzucenie głośnika na ramię i kabel z końcówkami USB-C i USB-A. Oczywiście, nie można również zapomnieć o dokumentacji. Tutaj mamy do czynienia z krótką instrukcją obsługi i kartą z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Klasyczna beczka



Jak sama nazwa wskazuje, Hama Soundbarrel ma kształt beczki, choć podczas korzystania bardziej przypomina „przewróconą beczkę”, gdyż dźwięk wydobywa się z jej "pokryw" i w żadnym razie nie należy ich blokować.

Soundbarrel jest dość sporym urządzeniem, gdyż na szerokość mierzy aż 31 centymetrów. W dodatku jest długie na 11,8 cm i wysokie na 15,2 cm. Całkowita jego waga wynosi 2,5 kg więc nie należy też do urządzeń lekkich. Na rynku znajduje się już wiele głośników o podobnej konstrukcji, zatem nie jest to niczym nowatorskim.

Hama w tym przypadku trzyma się klasycznej, czarnej kolorystyki. Soundbarrel został wykonany w głównej mierze z tworzywa sztucznego, choć jego główna część jest pokryta materiałową plecionką. Dzięki temu nie tylko urządzenie wygląda na droższe, lecz nie rysuje się i sprawia, że dłużej można utrzymać nieskazitelny wygląd głośnika.

Ważnym elementem jest rączka, która umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia. Warto też wspomnieć o uchwytach na pasek, pozwalający zarzucić sobie głośnik na plecy. Sam pasek dostajemy w zestawie z głośnikiem.

U góry, zaraz pod rączką znajduje się panel za pomocą, którego możemy sterować głośnikiem. Składa się on z czterech przycisków: włącznik, zwiększenia głośności, zmniejszenia głośności i zmiany trybów. Przyciski pokryte są gumą, a zaraz obok nich znajduje się wejście Jack 3,5 mm, USB-C i USB-A, które można zakryć gumową zaślepką.

Na bokach mamy membrany, a u spodu znajdują są cztery gumowe nóżki. Cała konstrukcja sprawia wrażenie niesamowicie solidnej, pomimo, że większość elementów to nadal plastik. Co więcej, jakość wykonania jest potwierdzona certyfikatem wodoszczelności IPX6. Nie polecałbym jednak wskakiwać z nim do wody, by zrobić podwodną dyskotekę. Jednak na pewno jest to na tyle szczelnie zamknięte urządzenie, że bez problemu możemy z niego korzystać w deszczu, postawić go na zroszonej trawie lub wyczyścić z użyciem wody.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne