Cooler Master MM720 i MP750 XL - jest dobrze, ale mogłoby być lepiej

Myszka dla graczy Cooler Master MM720, wraz z ogromną podkładką MP750 XL, to kolejne sprzęty, które trafiły do mnie na testy. Na papierze to doskonałe sprzęty dla wymagających. Jednak teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Jak jest tym razem?

Cooler Master MM720 – specyfikacja

Cooler Master MM720 to przewodowa myszka dla graczy, wyposażona w absolutnie topowy sensor optyczny PixArt PMW3389, który uchodzi za jeden z najlepszych na rynku. Oferuje on czułość nawet do 16000 DPI, prędkość maksymalną ponad 10 metrów na sekundę, przyspieszenie do 50G oraz częstotliwość raportowania na poziomie 1000 Hz. Myszka jest przy tym wyposażona w 32-bitowy układ ARM Cortex M0+ oraz 512 KB pamięci wbudowanej, na której można zapisywać ustawienia. Wymiary urządzenia to 105,42 × 76,52 × 37,35 mm. Z kolei masa całkowita to zaledwie 49 gramów i ma to być jednym z największych atutów gryzonia.

Kolor: biały matowy, biały błyszczący, czarny matowy, czarny błyszczący

Sensor: PixArt PMW3389

DPI: 7 poziomów – 400, 800, 1200, 1600, 3200, 6400 i 16000

Podświetlenie: 2-strefowe RGB

LOD: około 2 mm

Polling rate: 1000 Hz

Przyspieszenie: 50G

Prędkość maksymalna: 400 ips (10,16 m/s)

Układ: 32-bitowy ARM Cortex M0+

Wbudowana pamięć: 512 KB

Liczba przycisków: 6

Przełączniki: LK Optical Micro (70 mln aktywacji)

Przewód: 1,8 metra

Wymiary: 105,42 × 76,52 × 37,35 mm

Masa: 49 gramów

Gwarancja: 2 lata

Cena: około 279 zł

Cooler Master MP750 XL

Razem z myszką na testy trafiła do mnie również podkładka Cooler Master MP750 w wersji XL, która ma rozmiar aż 940 × 380 × 3 mm, przez co potrafi zajmować większą część blatu biurka. Z tego powodu jej masa całkowita to aż 1063 gramy, czyli ponad 1 kg. A mówimy przecież o podkładce. Na tle zwykłych szmacianek wyróżnia się ona podświetleniem RGB na przeszytych nicią krawędziach, co oznacza, że konieczne jest podłączenie jej do komputera za pomocą złącza USB. Podkładka wykonana jest z plastiku, tkaniny oraz naturalnego kauczuku.

Dostępne rozmiary: M (370 × 270 mm), L (470 x 350 mm) oraz XL (940 x 380 mm)

Materiały: plastik, tkanina oraz naturalny kauczuk

Podświetlenie: RGB

Powierzchnia: Swift-RX z wodoodporną powłoką

Przewód: micro USB na USB o długości 1,2 metra

Masa: 505 (M), 643 (L) oraz 1063 gramy (XL)

Cena: 179 zł (za wersję XL)

Budowa i jakość wykonania

Na testy trafiła do mnie prawdopodobnie najładniejsza wersja myszki Cooler Master MM720, czyli w kolorze biały z matowym wykończeniem. Chociaż to kwestia gustu, to w takim wydaniu gryzoń prezentuje się bardzo dobrze. Jeszcze lepiej po podłączeniu do komputera, kiedy to włącza się 2-strefowe podświetlenie RGB. Jednak uwagę zwraca też inny aspekt myszki, a mianowicie jej masa. Deklarowane przez producenta 49 gramów czuć (a w sumie to nie czuć) w dłoni. Jeśli należycie do osób, które zawsze wkładają do tego typu sprzętów obciążniki, aby były jak najcięższe, to Cooler Masetr MM720 zdecydowanie nie jest dla Was. Natomiast w przypadku osób, które potrafią spędzić przy komputerze kilka godzin dziennie, może to być prawdziwym gamechanger. Tak niską masę naprawdę czuć przy wieczornych sesjach w League of Legends lub Counter-Strike: Global Offensive.



Nie jestem natomiast przekonany co do kształtu myszki. Jest to model mocno profilowany, który sprawdzi się tylko w rękach osób praworęcznych. Z jednej strony dłoń bardzo wygodnie spoczywa na myszce. Producent przewidział nawet specjalne wyżłobienie na palec serdeczny, przez co w pierwszej chwili można się poczuć, jakby dłoń znalazła się na bardzo wygodny fotelu, gdzie może odpoczywać i się relaksować. Z drugiej strony taka pozycja trochę rozleniwia. Odniosłem wrażenie, że przez to trudniej o bardziej dynamiczne ruchu. To trochę tak, jakby siedzieć w rodzinnym i wygodnym aucie o sportowych osiągach. Niby można jechać szybko, ale po co, skoro jest tak miło, spokojnie i komfortowo. Poza tym taka konstrukcja automatycznie eliminuje sporą część potencjalnych użytkowników. W mojej ocenie gryzoń najlepiej sprawdzi się przy chwycie palm-grip, o ile macie małe dłonie lub claw-grip.

Gryzoń jest przewodowy, ale zastosowany przez Cooler Master kabel mocno mnie zaskoczył. Chociaż jest on w oplocie, to jest bardzo, ale to bardzo giętki. Bardziej przypomina coś w rodzaju sznurowadła niż przewodu USB. To sprawia, że jest lekki i nie przeszkadza w trakcie używania MM720, nawet przy przyzwyczajeniu do modelu bezprzewodowego. Natomiast nie spodobały mi się zastosowane pod przyciskami przełączniki. Te główne są jak dla mnie zbyt miękkie i mało responsywne. Klik niby jest wyczuwalny, ale bardzo delikatnie, a sam skok przesadnie niski. To kwestia indywidualnych preferencji, ale wyżej cenię sobie twarde, bardziej wyczuwalne przyciski. Dużo lepsze wrażenie sprawiają te boczne. Nisko oceniam też scrolla, który chodzi zbyt lekko i przy wciskaniu trzeba uważać, aby czegoś przypadkowo nie przewinąć. Dodatkowo nie rozumiem pomysłu z umieszczeniem na spodzie przycisku do zmiany DPI. Pod żadnym względem nie jest to wygodne. Czułość można zmienić programem, ale to też nie jest zbyt komfortowe i szybkie.

Na plus zasługują natomiast dołączone do myszki dodatki. Cooler Master dorzucił do pudełka zapasowe ślizgacze, co gwarantuje przynajmniej kilka lat intensywnego użytkowania. Dodatkowo możliwe jest naklejenie specjalnych nakładek, które mają poprawiać uchwyt.

Precyzja i oprogramowanie

Myszka wyposażona jest w sensor PixArt PMW3389, który uchodzi za jeden z najlepszych na rynku. Cechuje się on bardzo przyjemny feelingiem, a przede wszystkim nieskazitelną precyzją. Ma bardzo dużą prędkość maksymalną (do 10,16 m/s) i radzi sobie z przyspieszeniem do 50G. Dzięki temu nawet bardzo szybkie ruchy ręką, np. w trakcie tzw. flicków z AWP, będą idealnie odwzorowane. W gryzoniu nie występuje akceleracja, interpolacja ani jittering, a LOD (lift-off distance) jest bardzo niski. W skrócie – sensor, a tym samym też Cooler Master MM720, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy. Idealnie sprawdzi się w grach, które wymagają precyzyjnego celowania, jak CS:GO, Warzone lub Fortnite.

A jeśli już przy oprogramowaniu jesteśmy, to zdecydowanie niemiłym zaskoczeniem jest fakt, że do myszki i podkładki konieczne jest zainstalowanie innego programu (Cooler Master MasterPlus), niż do testowanej niedawno klawiatury Cooler Master MK730 (Cooler Master Portal). Czemu? Nie wiem i nie potrafię tego zrozumieć. Dla przykładu Logitech ma tylko G Hub, w którym da się sterować wszystkimi sprzętami szwajcarskiej marki, włącznie ze słuchawkami czy nawet kamerami internetowymi. Natomiast samo oprogramowanie jest raczej standardowe, intuicyjne i proste w obsłudze. Oferuje wszystko to, co najważniejsze i nic ponad to.

A co z podkładką?

Razem z myszką dostałem na testy również podkładkę Cooler Master MP750 w wersji XL. Ta ma wymiary aż 940 × 380 mm przy grubości 3 mm. To naprawdę spory kawałek tkaniny, który zajmuje ogromną część biurka. Podkładka jest tak duża, że leży na niej nie tylko myszka, ale też klawiatura. Wiem, że sporo osób preferuje aż tak duże modele. Sam kiedyś z takiego korzystałem, ale dzisiaj preferuję raczej podkładki w rozmiarze L, czyli nadal duże, ale bez przesady.



Zastosowana powłoka, to – jak brzmi opis producenta: „drobno teksturowana mikroskopijna siatka z wodoodporną powłoką”. Nie jest to może najgładsza i najszybsza podkładka, z jakiej miałem okazję korzystać, ale zdecydowanie zalicza się do tych szybszych. Nie stawia nadmiernego oporu, co przekłada się na dużą precyzję w dynamicznych grach. Natomiast wodoodporność jest co najwyżej taka sobie. Chwilowo powłoka potrafi powstrzymać płyny przed dostaniem się w głąb tkaniny, ale wystarczy moment, aby woda czy inny napój wyszły z tego starcia zwycięsko. Szkoda, bo liczyłem na trochę więcej.

Wyróżnikiem podkładki Cooler Master MP750 XL jest podświetlenie RGB. Diody zostały wszyte w krawędzie, a w lewym górnym rogu znajduje się kontroler ze złączem microUSB. Aby wszystko zadziałało prawidłowo konieczne jest podłączenie kabla USB do komputera. Samo podświetlenie nie jest zbyt mocne i nie razi nawet wieczorami lub w nocy. Niestety, nie jest zbyt równomierne. Są miejsca, w których diody świecą mocniej lub słabiej. W trakcie dnia nie rzuca się to w oczy, ale przy gorszym oświetleniu jest już zauważalne. Kolor można zmieniać albo za sprawą dedykowanego na kontrolerze przycisku, albo za pomocą oprogramowania. Na szczęście tym razem jest to ten sam program, co do testowanej myszki.

Podsumowanie

Zacznijmy od myszki Cooler Master MM720. Odnoszę wrażenie, że to bardzo dobry gryzoń, którego potencjał został w pewien sposób zmarnowany. Ma świetny sensor, jest dobrze wykonana, lekka i ma niemal niewyczuwalny przewód. Jednocześnie nietypowy kształt powoduje, że grono potencjalnych użytkowników tego modelu znacząco się kurczy. Do tego dochodzi kilka nieprzemyślanych w mojej ocenie decyzji, jak umieszczenie na spodzie przycisku do zmiany DPI czy też różne oprogramowania do sterowania myszką i niedawno testowaną klawiaturą. Żebyśmy dobrze się zrozumieli – to dobra myszka, którą mogę polecić osobom praworęcznym o mniejszych dłoniach, które szukają konstrukcji profilowanej. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że mogłoby to być urządzenie jeszcze lepsze. Jednak cena około 280 zł, przy zastosowanym sensorze, sprawia, że to ciekawa alternatywa.

Z kolei podkładka to nic innego, jak po prostu bajer. Nie jestem wielkim fanem podświetlenia i takowe mam włączone tylko w swojej klawiaturze i to tylko dlatego, bo ma zastosowanie praktyczne wieczorami i w nocy. Natomiast nie jestem też wielkim przeciwnikiem RGB. Jeśli ktoś lubi światełka, to Cooler Master MP750 wydaje się ciekawym wyborem. Powłoka jest szybka, gładka i przyjemna w użytkowaniu. Wodoodporność jakaś tam jest, chociaż mogłaby być lepsza. No i wreszcie to ogromna podkładka. Prawdę mówiąc chętniej sprawdziłbym mniejszą wersję, która nie zajmuje niemal całego biurka. W ogólnym rozrachunku to solidna, ale bardzo droga podkładka. Sam nigdy nie wydałbym na nią aż 180 zł, ale RGB znacząco podbija kwotę i jestem w stanie to zrozumieć. To po prostu nie jest sprzęt dla mnie, ale rozumiem, że może mieć swoje grono fanów.

Ocena myszki: 7/10

Zalety:

Ładny design

Ekstremalnie niska waga

Wysoka jakość wykonania

Lekki i giętki przewód

Dwustrefowe podświetlenie RGB

Dodatkowe ślizgacze w zestawie

Wygoda użytkowania

Wady:

Przycisk do zmiany DPI na spodzie

Inne oprogramowanie niż do klawiatury

Przyciski mogłoby być lepsze, ale to indywidualna sprawa

Zbyt lekki scroll

Ocena podkładki: 7/10

Zalety:

Ogromne rozmiary

Lekka wodoodporność

Podświetlenie RGB

Gładka i szybka powierzchnia

Wady:

Cena aż 180 zł

Nierówne podświetlenie

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)