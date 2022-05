Najlepsze komedie romantyczne na Netflix - maj 2022

Ciepło, coraz cieplej, coraz lepszy klimat dla miłości. Tym razem TELEPOLIS.PL postanowił przejrzeć najlepsze komedie romantyczne w serwisie Netflix. Nie wiecie co obejrzeć, a chcecie poczuć odrobinę romantyzmu? Trafiliście wprost idealnie. Oto najlepsze filmy i seriale romantyczne.

Poradnik pozytywnego myślenia (Silver Linings Playbook)

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Stiles, Robert De Niro. Jeśli w jednym filmie pojawiają się właśnie te nazwiska, to można być pewnym sukcesu. Poradnik pozytywnego myślenia bez wątpienia nim był. Nie jest to typowa komedia romantyczna. Nie mamy tu ani młodzieży, ani bohaterów z idealnym życiem. Wręcz przeciwnie.

Pat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Teraz po długim pobycie w szpitalu psychiatrycznym wrócił do domu rodzinnego. Postanawia on pracować nad sobą i znowu spotkać się z byłą żoną. Tiffany dopiero co pochowała męża. Młoda wdowa i Pat stanowią wybuchową, ale idealną mieszankę. Dziewczyna postanawia pomóc mu wrócić do byłej żony w zamian za uczestnictwo z nią w kursie tanecznym.

Poradnik pozytywnego myślenia doczekał się wielu nominacji do Oscarów i Złotych Globów. Zdobyć obie statuetki udało się Jennifer Lawrence. Chcecie niecodziennego romansu z równie wyjątkowym humorem? Polecamy właśnie ten film.

Dziewczyna z sąsiedztwa (The Girl Next Door)

To kolejny film, który wymyka się tradycyjnemu rozumieniu komedii romantycznych. Przede wszystkim Dziewczyna z sąsiedztwa skupia się na męskiej postaci, a nie na żeńskiej. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Tutaj naszym bohaterem jest Matthew. Prymus, wzór do naśladowania pod każdym względem i aspirujący polityk. Teraz chce on dostać stypendium za przemowę o zasadach moralnych. Gdzie tu romantyzm?

Licealista zakochuje się w swojej sąsiadce, która okazuje się być dawną gwiazdą filmów dla dorosłych. Teraz życie chłopaka wywróci się do góry nogami i przeżyje naprawdę szalone przygody. Wszystko to w imię swojej kiełkującej miłości.

W głównych rolach Emile Hirsch i Elisha Cuthberth.

Twoja nieznajoma (Anonima)

Teraz przenosimy się do Meksyku. To stamtąd pochodzi bowiem film Twoja nieznajoma. Założenie produkcji nie jest może specjalnie oryginalne, ale wykonanie jest wręcz urocze. O co dokładnie chodzi?

Alex chodzi do szkoły, gdzie większość uczniów jest wyraźnie zamożniejsza niż on. Nie umie się dogadać ze zbyt wieloma osobami, a z Valerią dosłownie wzajemnie się nie znosi. Jego najbliższą przyjaciółką jest tajemnicza dziewczyna, z którą pisze przez telefon. Oboje nie zdają sobie sprawy, że ich miłość życia jest dosłownie obok nich. Jak oboje zareagują na wieść o ukrytym obliczu kolegi/koleżanki z klasy?

Film jest na Netfliksie i spokojnie można go nazwać nieodkrytą perełką.

