Najlepsze horrory na Netflix - grudzień 2021

Jakie najlepsze horrory są na Netflix? To najlepsze pytanie jesienne i zimowe wieczory. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... Wyruszcie zatem z TELEPOLIS.PL na wyprawę po najlepszych strasznych filmach!

Nikt nie ujdzie z życiem

Naszą okładkową propozycją jest film Nikt nie ujdzie z życiem. To ekranizacja brytyjskiej powieści o dokładnie tym samym tytule. O czym ona opowiada? To opowieść o zdesperowanej imigrantce z Meksyku. Kobieta z braku innych opcji wprowadza się do Cleveland, gdzie zamieszkuje w podupadłym pensjonacie. Szybko jednak przekonuje się, że nie był to dobry pomysł. Zaczynają ją bowiem prześladować wizje rodem z najgorszych koszmarów. Jej nowy dom okazuje się być siedliskiem zła. Film zebrał bardzo dobre recenzje i zapewniam - nie bez przyczyny.

Klasyczny horror

Tytuł filmu Klasyczny horror brzmi dość... oryginalnie. Może się wydawać, że to jakiś pastisz czy inna parodia. Nie, to naprawdę bardzo dobry film. Tym razem jest to produkcja rodem z Włoch. Prześledzimy losy grupy znajomych, którzy wybrali się na urlop na południe Włoch. W tamtejszym lesie zaczynają walkę o życie. To zdecydowanie jeden z najlepszych włoskich horrorów od czasu trylogii Trzech Matek Dario Argento.

W lesie dziś nie zasnie nikt

A może jakiś polski horror? Współczesna kinematografia polska ma na swoim koncie zarówno filmy bardzo dobre (Kamerdyner, Ida), jak i prawdziwe katastrofy, które nadają się tylko do przeprowadzania wymyślnych tortur (Kac Wawa). W lesie dziś nie zaśnie nikt jest jednak naprawdę godną uwagi pozycją. Zobaczymy historię grupy nastolatków, którzy sa uzależnieni od technologii. Młodzy czytelnicy TELEPOLIS.PL jada zatem na obóz offline. Niestety, na miejscu okazuje się, że mroczna siła, chce by offline pozostali już do końca życia. A było jednak wziąć ten smartfon, prawda?

