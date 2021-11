Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 28 listopada 2021

Co obejrzeć na Netflix? Bardzo chętnie pomożemy i przejrzymy nowe filmy i seriale. Tym razem nowości na końcówkę listopada 2021. Polecamy tylko najlepsze rzeczy.

Co myślicie, kiedy słyszycie słowo elf? Jedni myślą o tych z Władcy Pierścieni, inni Warhammera, jeszcze inni o tych Świętego Mikołaja. W duńskim serialu Nisser rodzeństwo odkrywa jednak zupełnie inne elfy. To krwiożercze bestie, które terroryzują ludzi. Prastare istoty próbują zamienić życie bohaterów w koszmar. Trzeba walczyć. Serial pojawił się dzisiaj.

Światło Nocy to z kolei serial opowiadający o życiu pewnej specyficznej dzielnicy Tajpej, jaką jest Tiaotong. Mama-san Rose i dziewczyny z modnego klubu nocnego mierzą się z miłosnymi i życiowymi wyzwaniami. Jak wygląda życie dzielnicy czerwonych latarni? Widzowie mogą się przekonać już od piątku.

Hiszpański film Buntownicy opowiada natomiast o zakochanym nastolatku, który padał ofiarą rówieśniczej przemocy teraz wstępuje do grona fajnych. Spędza on razem z nimi czas na włamaniach, alkoholi i krótkotrwałych uczuciach. Czy to jednak naprawdę życie dla niego?

Fani francuskiej kinematografii będą naprawdę zadowoleni. Poprzedni film nie jest bowiem ostatnią europejską produkcją. Rozpieszczone bachory opowiadają o ojcu, który postanowił dać swoim trzem rozpieszczonym synom nauczkę. Sfingował on utratę fortuny, a nasi bohaterowie wreszcie muszą... iść do pracy. Komedia pojawiła się w piątek.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł