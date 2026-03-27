Jak uniknąć kosztownej wpadki? Podpowiadamy

Wyobraźmy sobie taką sytuację: siedzisz przy komputerze w domowym biurze, obok stygnie ledwo co przyniesiony z kuchni kubek kawy, a na kolanach pomrukuje kot. Nagle zza okna dobiega hałas, czworonoga coś spłoszyło i nagle się zerwał, wywracając po drodze napój. Kawa się rozlewa na biurko, skapuje na stojący poniżej komputer, a dalej to już tylko dźwięk iskier i czarny ekran w miejsce odpalonego przed chwilą dokumentu.

Jako miłośnik kawy, kotów i osoba pracująca z domu jeszcze zanim było to modne, mogę Wam powiedzieć jedno: niewiele trzeba, by taka sytuacja stała się rzeczywistością. Co gorsza, typowa gwarancja tego typu uszkodzeń nie obejmuje, więc jeśli trafiło na nowy sprzęt, to po dwakroć nie jest człowiekowi do śmiechu.

Dlaczego o tym piszę? Bo czasem zapominamy, jak niewiele trzeba, by nasz komputer z potężnej maszyny zmienił się w stertę elektrośmieci, której na własną rękę nawet za bardzo nie opłaca się naprawiać. I mówimy tu o sprzęcie stacjonarnym – laptopy czy tablety ryzyko wypadków mają de facto wpisane w genach.

Na szczęście jest rozwiązanie, które gwarantuje spokój ducha i potrafi uratować skórę w przypadku tego typu incydentów. Kupując konsumenckie laptopy oraz tablety marki Lenovo, możemy dokupić dodatkową ochronę od nieszczęśliwych wypadków.

Nieszczęśliwe wypadki? Jest na nie sposób

Usługa dostępna jest w dwóch wariantach: Accidental Damage Protection (ADP) oraz Accidental Damage Protection One (ADP One). Różnica? W tym drugim przypadku dostajemy tylko jedną naprawę w czasie trwania ubezpieczenia, ale za to bez zbędnych pytań. Nieważne, czy laptop spadł Ci z biurka, czy Twój trzylatek postanowił sprawdzić, jak będzie wyglądał po upadku z piątego piętra na chodnik – serwis Lenovo i tak udzieli Ci pomocy.

Po zgłoszeniu takiej usterki laptop lub tablet trafia do serwisu, gdzie wykwalifikowani eksperci dokonują pełnej analizy za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Dzięki temu potrafią wykryć także ukryte problemy, a nie tylko te widoczne na pierwszy rzut oka. W następnej kolejności dokonywana jest naprawa z wykorzystaniem oryginalnych części, a jeśli jest to niemożliwe, urządzenie zostaje wymienione na nowe bez dodatkowych opłat.

Usługę ADP można dokupić do wszystkich laptopów oraz tabletów producenta. W przypadku wielu z nich ma to naprawdę dużo sensu. Przykładowo, jednym z urządzeń, do których oferowana jest dodatkowa ochrona, jest Lenovo Idea Tab Plus Matte Edition. Wydajny 12-calowy tablet z procesorem MediaTek Dimensity 6400 oraz matowym wyświetlaczem o rozdzielczości 2,5K i doskonałym odwzorowaniu kolorów.

Innym dobrym przykładem jest Lenovo Yoga 7 2-in-1, którego można szybko przełączać się między trybem laptopa, tabletu a namiotu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do rysowania, edytowania czy prezentacji. W połączeniu z responsywnym ekranem dotykowym i rysikiem Yoga Pen, oferuje precyzyjną kontrolę oraz płynne poruszanie się po wszystkim. Takie sprzęty aż chce się zabrać z domu, by popracować w pociągu, kawiarni czy na uczelni. No a wiadomo – w takich warunkach o nieszczęśliwy wypadek nietrudno.

Albo w drugą stronę – kupiliście potężnego lapka gamingowego, takiego jak Lenovo Legion 5i. W ten sposób możecie cieszyć się doskonałym wyświetlaczem OLED o przekątnej 15,1”, mocnym procesorem Intel Core Ultra 9 i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070. Oczywiście wszystko wspomagane wydajnym układem chłodzenia Lenovo Coldfront: Hyper. Taka maszyna poradzi sobie z praktycznie każdą grą albo profesjonalnym projektem, ale w części konfiguracji potrafi też ważyć dobrze ponad 2 kg. Raczej nie będziecie jej ciągle gdzieś przenosić, ale różne wypadki się zdarzają, nawet gdy urządzenie przebywa ciągle w tym samym miejscu.

Tego typu modele potrafią być znacznie bardziej delikatne od sprzętu typowo mobilnego, a koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu o wieeele wyższe. Wiadomo, decyzja o zakupie dodatkowej ochrony to zawsze pewna loteria, ale to jedna z tych sytuacji, w których przegrana jest najzwyczajniej w świecie zbyt bolesna, by można sobie było na nią pozwolić. Dlatego w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia u dowolnego retailera, jest możliwość dokupienia tej usługi w elenovo.pl.

Szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu

No a co z komputerami stacjonarnymi? Tak jak wspomniałem, tutaj wypadki też się zdarzają, ale jednak ma to miejsce nieco rzadziej niż w przypadku sprzętu przenośnego. Dla większości osób ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami może się w tym przypadku wydawać nadmiarem ostrożności i nawet nie mam zamiaru się z tym sprzeczać, bo w pełni się zgadzam. Generalnie jednak o dodatkowej ochronie dla takiego sprzętu pomyśleć warto, tyle że tutaj lepszym rozwiązaniem będzie usługa rozszerzonej gwarancji.

Do wybranych urządzeń marki Lenovo można dokupić trzyletnią gwarancję Lenovo On-site. To prawdopodobnie najszybszy i najwygodniejszy sposób, by poradzić sobie z niedziałającym komputerem. Szybki dostęp do pomocy technicznej przez telefon czy online się tu naprawdę sprawdza. Diagnoza i naprawy w miarę możliwości dokonywane są na miejscu, tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie musimy bawić się w pakowanie komputera i wysyłkę kurierem, a potem zastanawiać się, czy serwisanci zajęli się już naszym sprzętem, czy jeszcze kilka tygodni będzie czekał na swoją kolej.

Takim rozwiązaniem powinny się zainteresować przede wszystkim osoby, dla których komputer to główne narzędzie pracy. W takiej sytuacji każdy dzień przestoju to realne straty finansowe, więc zakup dodatkowej gwarancji on-site potrafi się bardzo szybko zwrócić.

Taka usługa dostępna jest od niedawna m.in. przy zakupie urządzeń Lenovo z serii IdeaCentre Mini i IdeaCentre Tower. Pierwsze to kompaktowe komputery typu mini PC –ciche, ale przy tym nadal bardzo funkcjonalne, bo wyposażone w wydajne procesory oraz umożliwiające łatwy upgrade RAM-u i SSD.

Lenovo IdeaCentre Tower to natomiast klasyczne desktopy. Znajdziemy tu najlepsze podzespoły, bogaty zestaw portów i niemal nieograniczone opcje rozbudowy – wszystko zamknięte w nowocześnie wyglądającej obudowie, pasującej do każdego domowego biura. Co ważne przy najnowszej generacji urządzeń IdeaCentre nie trzeba się martwić dodatkową gwarancją, gdyż jest ona już w cenie.

Jednak nieważne, jaki wybierzecie komputer – ważne, by zadbać o jego bezpieczeństwo. Tutaj dodatkowe usługi Lenovo stanowią absolutnie nieocenione wsparcie, zapewniając spokój ducha i realne oszczędności.