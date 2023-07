Tajemnicze głębiny oceanów - odkryj je z tymi książkami

Te książki zabiorą Was myślami do piaszczystych plaż i tajemniczych głębin oceanu. Koniecznie musicie je przeczytać!

Rozległe, nieskończone morza i oceany były od wieków symbolem niewyjaśnionych tajemnic, nieodgadnionych przygód, lecz także odzwierciedleniem najgłębszych pragnień i lęków człowieka. Poznając literaturę z motywem morskim, przenikamy w niezbadane zakątki ludzkiej duszy, pełnej tajemnic jak najgłębsze czeluści oceanu. Każda z tych historii kryje w sobie porywającą moc, która jak prąd morski, porwie was w nieznanym kierunku. W dzisiejszym artykule będziemy eksplorować literaturę z motywem morskim w różnych gatunkach - od literatury pięknej, poprzez reportaż, aż po science-fiction. Nie zabraknie tu też propozycji dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z książkami. Poznacie tytuły, które sprawią, że poczujecie solony powiew morskiego wiatru, usłyszycie szum fal uderzających o brzeg, a w sercu zaiskrzy pragnienie przygody.

Cormac McCarthy dylogia „Pasażer” i „Stella Maris”



Książki Cormaca McCarthy to kopalnia intensywnych emocji, tkliwych, intymnych związanych z kondycją ludzkiego istnienia. Znany z nagradzanych i kultowych powieści, jak „Droga”, pisarz powraca z nowym dziełem po latach milczenia, zapierając dech w piersiach wspaniałą dylogią – „Pasażer” i „Stella Maris”.

W powieści „Pasażer”, poznajemy Bobby’ego Westerna, byłego kierowcę rajdowego i nurka głębinowego zmagającego się z traumatycznym doświadczeniem utraty ukochanej siostry. W ramach jednego ze zleceń znajdzie się na miejscu katastrofy samolotu o wartości trzech milionów dolarów, a tam odkrywa, że czarnej skrzynki, torby pilota i ciała jednego z pasażerów nie ma. Co więcej, media milczą o wypadku, jego mieszkanie zostaje przeszukane, a konto bankowe zablokowane. Agenci federalni depczą mu po piętach…

Bez wątpienia, jednym z najbardziej wyróżniających elementów twórczości McCarthy’ego jest jego niepowtarzalny styl pisarski, który powtarza się również w tej dylogii. Szarpane, nierówne zdania, które są często krótkie i ostre, tworzą wyjątkową atmosferę i dynamikę narracji. Z całą pewnością to właśnie ten aspekt jest moim ulubionym elementem twórczości autora. Rzadko można spotkać takiego pisarza, który potrafi posługiwać się językiem w tak niesamowicie rytmiczny i poetycki sposób, nie tracąc jednocześnie realistycznego tonu i ostrości przekazu.

„Pasażer” to dowód na to, że Cormac McCarthy jest mistrzem narracji, kreując historie pełne bogatych, złożonych postaci, które starają się zrozumieć siebie i świat, w którym żyją. To, co zaskakujące „Pasażerze” i „Stella Maris”, to jasność tej gorzkiej metafizyki. To powieść, która pozostaje w pamięci długo po jej przeczytaniu.

Aleksandra Arendt “Bałtyk. Historie zza parawanu”



Jestem ogromną fanką dziennikarskiej narracji, która przenosi nas w miejsca sprawiające wrażenie dobrze znanych i odwiedzanych. Na kartach tej książki odkryjemy jednak całkiem nowe, dotychczas nieznane nam wydarzenia, miejsca czy okoliczności tworzenia się historii. Aleksandra Arendt, w książce „Bałtyk. Historie zza parawanu”, zaskakuje przede wszystkim wyborem tematów, którymi chce się podzielić z czytelnikiem. Nawet jeżeli bywaliśmy we wspomnianych w reportażu miejscach, znamy je z widokówek, filmów czy wakacyjnych wspomnień, na nowo zostajemy zabrani w świat ciekawostek i nieznanych nam dotąd informacji.

W reportażu, podzielonym na 12 tematycznych rozdziałów, odkrywamy informacje dotyczące m.in. tego, jak wygląda obecnie praca latarnika, wyruszymy na poszukiwanie średniowiecznego, legendarnego grodu położonego według szacowań w miejscu obecnego Wolina. Książka przenosi nas na skocznię narciarską nie na południu Polski, lecz w Trójmieście, poznamy historię polskich strojów kąpielowych oraz lokomotywy, która spoczywa na dnie morza.

Aleksandra Arendt wiele razy odwiedzała miejsca, o których zdecydowała się napisać, przeprowadziła wywiady ze świadkami, specjalistami, konsultowała się z rodzinami bohaterów swoich opowieści. Z każdej strony czuje się zaangażowanie autorki, fascynację miejskimi legendami i historiami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Bardzo polecam!

Peter Watts „Rozgwiazda”



"Rozgwiazda" to powieść debiutancka Petera Wattsa, pierwszy tom trylogii. Książka wprowadza nas w niebezpieczne i nieznane głębiny oceanu, gdzie ludzkość próbuje wykorzystać potężne źródła energii geotermalnej. Nie jest to jednak zwykłe science-fiction. To głęboko poruszające studium charakterów, które testują granice ludzkiego znoszenia i adaptacji do skrajnych warunków.

Akcja rozgrywa się na Grzbiecie Juan de Fuca, w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Tutaj potężna korporacja wybudowała sieć podwodnych baz do pozyskiwania energii geotermalnej. Obsługują je ryfterzy - ludzie poddani specjalnym zabiegom, które przystosowują ich do życia i oddychania pod wodą. Przygotowania do życia w tak nieprzyjaznym środowisku obejmują modyfikacje genetyczne i chirurgiczne - jak usunięcie lewego płuca, aby zrobić miejsce dla aparatury adaptacyjnej. Ale to nie fizyczne adaptacje są najważniejsze - to psychika będzie musiała przystosować się do przetrwania. A na dnie oceanu czai się niebezpieczeństwo, które może zagrozić całej ludzkości…

"Rozgwiazda" to książka intensywna, pełna zaskoczeń i intrygujących pytań. Watts, z zawodu biolog morski, wprowadza nas w fascynujący świat głębin oceanu, nie stroniąc od naukowych szczegółów, które sprawiają, że cała fabuła staje się jeszcze bardziej realistyczna.

Bonus dla najmłodszych:

Alex Cotter „Syreni Zew”



Czy znacie to magiczne uczycie, gdy płyniemy przez karty pełnej tajemnic, emocji i niezapomnianych postaci książki? Alex Cotter daje nam tę niezwykłą przyjemność, prowadząc nas przez wzruszającą opowieść "Syreni zew". Powieść skupia się na młodej dziewczynie Vivien, która mieszka ze swoją babcią, Mimi, w małym turystycznym miasteczku znanym z legendy o tajemniczej syrenie. Poznajemy dziewczynkę w momencie dojrzewania, gdy tęskni ona za swoją nieobecną matką. Vivien jest bardzo niepewną nastolatką, która myśli, że nigdy nie zdobędzie tytułu Królowej Syren, prestiżowego konkursu piękności, który odbywa się w ich miasteczku.

Wkraczając głębiej w tę opowieść, spotykamy kolejną niesamowitą postać - Alice. To ona staje się bliską przyjaciółką Vivien i razem z nią podejmują wyzwanie odkrycia legendy o syrenie z jeziora. Czy jest prawdziwa? A może jest tylko stworzonym przez miasto magnesem na turystów? Ta tajemnica dodaje napięcia, ale jednocześnie odsłania ciepło prawdziwej przyjaźni między Vivien a Alice.

Przygoda, jaką przeżywają dziewczęta, jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i odkryć. Ich odwaga jest zaraźliwa i inspirująca. „Syreni zew” to piękna opowieść o akceptacji siebie, odwadze i znalezieniu swojego miejsca w świecie. To nie tylko wspaniała historia pełna tajemnic i legend. To także książka, która uczy nas, jak ważne jest stawanie w obronie tego, w co wierzymy. Dzięki niej przypominamy sobie, jak cenna jest prawdziwa przyjaźń, odwaga i akceptacja siebie. Przygotuj się na niezapomnianą przygodę. Nie pożałujesz.

A z jaką książką wy wchodzicie w wakacyjny czas?

