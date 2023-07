Czytaj i ciesz się słońcem. Najlepsze książki na lato 2023

Szukacie dobrej książki do poczytania na wakacjach? Koniecznie sprawdźcie te propozycje!

Lato to magiczna pora roku, kiedy słońce świeci najjaśniej, a dni są najdłuższe. To idealny czas na relaks, przygodę i oczywiście – dobrą lekturę. Czy to na złotej plaży, w cieniu górskiego lasu, czy na domowym tarasie, wszędzie znajdzie się miejsce na książkę. W tym artykule chciałbym przedstawić kilka propozycji literackich na tegoroczne wakacje, które, mam nadzieję, dostarczą Wam wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

Zaczniemy od Grażyny Plebanek i jej niezwykłej powieści „Madmuazelka”. Kolejnym tytułem będzie „This Summer” Anny Chaber, którą zachwyci się każdy miłośnik letnich, pełnych słońca historii. Następnie przeniesiemy się do Lizbony z powieścią „Retornados” Iwony Słabuszewskiej-Krauze. Na koniec, wrócimy do rodzimej Polski z „Szalonym latem w Olszowym Jarze” autorstwa Joanny Tekieli. Każda z tych książek ma coś wyjątkowego do zaoferowania, a ich lektura na pewno dostarczy Wam nie tylko rozrywki, ale także refleksji i nowych doświadczeń. Zapraszam do zapoznania się z krótkimi recenzjami i wybrania idealnej letniej lektury!

Grażyna Plebanek „Madmuazelka”



„Madmuazelka" to niezwykła podróż przez losy dwóch rodzin, gdzie wątki skomplikowane i zawiłe przeplatają się z prostymi, codziennymi, tworząc jednocześnie pejzaż obfitujący w smutki i radości. Książka ta jest niezwykłą podróżą przez różne pokolenia i ich dylematy. Poznajemy Mad, tytułową bohaterkę, wychowywaną przez dziadków we Francji, z daleka od rodziców. To opowieść o niej, o dorastaniu i odnalezieniu swojej drogi w dorosłym życiu, o spotkaniach, rozstaniach, o pierwszych miłościach i pierwszych bólach.

Na horyzoncie pojawia się Jakub, syn szanowanego lekarza, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego dorastanie, zmaganie się z problemami dorosłości, z odkrywaniem, kim naprawdę jest, a przede wszystkim z próbą odnalezienia prawdy o swoim ojcu, tworzą niezwykle wzruszający obraz człowieka poszukującego własnej tożsamości.

Autorka zręcznie łączy te dwie historie, wplatając je w tło historyczne, które w sposób nienachalny i sugestywny wpływa na fabułę, dodając jej dodatkowej głębi i kontekstu. Od Polski w okresie komunizmu, przez upadek muru berlińskiego, wojnę w Jugosławii, aż po współczesne wydarzenia we Francji i Polsce, Plebanek ujawnia, jak historia wpływa na jednostkę i kształtuje jej losy. "Madmuazelka" to znakomita lektura na wakacje - to historia, która z pewnością was poruszy i sprawi, że poczujecie się bardziej zrozumiani i może nawet lepiej zrozumiecie sami siebie.

Anna Chaber „This Summer”



Czy znacie tę historię? Ta, gdzie jest letnie słońce, młodzi ludzie, marzenia, problemy, księgowość... Czekaj, co? Tak, dokładnie. Księgowość. Nie wszystko w życiu musi być piękne jak słońce zachodzące nad Wieżą Eiffla, tak jak w przypadku Weroniki, głównej bohaterki najnowszej książki Anny Chaber „This Summer”.

Weronika, księgowa na stażu w firmie znajomego ojca, ma na głowie więcej niż tłumaczenie bilansów i przeglądanie kwitów. W jej głowie, zamiast cyfr, kłębią się przepiękne obrazy i marzenia o studiowaniu historii sztuki. Najważniejsze w tej opowieści jest jednak to, że jest przecież lato. Słońce, marzenia, żarty i śmiech, a przede wszystkim - czas na zmiany. A może na szczęście? No bo skoro nie teraz, to kiedy?

Od zawsze podziwiam Anię Chaber za jej umiejętność przemycania ważnych tematów w swoich powieściach. Jak zwykle, nie zawiodłam się. W książce „This Summer” autorka po raz kolejny udowadnia, że lekka lektura nie musi oznaczać powierzchownej tematyki. W tle humorystycznej, pełnej słońca i lata opowieści o Weronice i Adamie, poznajemy chorobę mężczyzny, która uprzykrzając mocno życie potrafi być błędnie interpretowana przez społeczeństwo.

Opowieść nasycona jest doświadczeniami bliskich jej osób, szczególnie jednego z jej znajomych, którego poznała podczas wakacyjnego stażu. To dzięki niemu autorka dowiedziała się o istnieniu choroby Leśniowskiego-Crohna. Choroba ta, zmuszająca do zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami, stała się inspiracją do stworzenia postaci Adama - mrukliwego, ale niezłomnego bohatera, który nie pozwala, by choroba stała mu na przeszkodzie w realizacji marzeń. Bardzo polecam tę powieść – to gorący koktajl emocji, humoru, a przede wszystkim - ważnych lekcji.

Iwona Słabuszewska-Krauze „Retornados”



W najnowszej powieści autorki poznajemy dwie kobiety, Irene i Brancę, których losy krzyżują się w zawirowaniach historii, a ich życie jest ukształtowane przez skomplikowane i trudne decyzje. Autorka zabiera nas na emocjonalną podróż od roku 1940, kiedy to Irene, uciekając przed wojną, trafia do Lizbony, po rok 1975, gdy Branca i jej matka są zmuszone do opuszczenia domu w Afryce. Oba te okresy są dla bohaterek czasem wielkich przemian i wyzwań, którym muszą stawić czoła.

„Retornados” to książka o Lizbonie, która jest jak żywa postać w tej opowieści. Dla jednych to miejsce wyśnione i utęsknione, dla innych - zimne i obce. Ta fascynująca stolica jest pełna kontrastów - jest brudna, brzydka i okropnie zimna, ale jednocześnie pełna tętniącego życia i dynamiki. Jest tłem do życiowych dramatów bohaterów, ale jednocześnie stanowi ważną część ich tożsamości. Autorka maluje obraz Lizbony z niezwykłą precyzją i troską, od zapachów targu do szczegółowych opisów architektury i życia codziennego.

Powieść porusza ważne tematy, takie jak tożsamość, stratę, przemoc, miłość, a także przynależność i oczekiwanie. Czytając „Retornados” mogłam zrozumieć, jak ważne jest zachowanie tożsamości i korzeni w obliczu przeciwności losu. Wciąż nie mogę się nadziwić, mimo tylu lat w tej literackiej przygodzie, że dzięki literaturze możemy przenieść się w świat pełen emocji i doznań, nawet kiedy za oknem szaro i ponuro.

Joanna Tekieli „Szalone lato w Olszowym Jarze”



Czym dla Ciebie pachnie lato? Dla mnie to zapach świeżo skoszonej trawy oraz owoców sezonowych. Dodatkowo pachnie przygodą, nowymi odkryciami, a przede wszystkim - książkami Joanny Tekieli! Jej najnowsza powieść „Szalone Lato w Olszowym Jarze” to esencja wszystkiego, co najlepsze w wakacyjnym okresie - ciepło słońca, piękno przyrody i niezapomniane chwile spędzone z bliskimi.

Zachęcam cię do powrotu do Olszowego Jaru, gdzie możemy razem cieszyć się nie tylko „Szalonym Latem”, ale również „Zaczarowaną Zimą” i „Cudowną Wiosną”. Każda z tych książek to podróż, która otwiera przed nami nowe perspektywy, inspiruje i pozwala oderwać się od codzienności.

Autorka posiada cudowną umiejętność malowania obrazów słowami, szczególnie gdy chodzi o piękno natury. Czytając jej powieści czuję ciepłe promienie słońca na skórze, widzę błyszczące krople deszczu wiszące na gałęziach drzew i dostrzegam bociana, który ląduje w gnieździe na starym kole wozu. Opisy natury w twórczości nie są tylko pięknymi tłem dla fabuły – są integralną częścią jej powieści. Przyroda jest obecna w każdej scenie, dodając głębi i koloru do opisanych wydarzeń. To nie tylko dodaje uroku jej książkom, ale również pomaga czytelnikom dostrzec i docenić piękno otaczającego nas świata. Autorka pokazuje Polskę jako kraj pełen pięknych, malowniczych widoków, który może zachwycić swoją prostotą i autentycznością. W ten sposób nie tylko przedstawia uroki natury, ale również ukazuje tradycje, obyczaje i kulturę polską.

Wspaniałych wakacyjnych lektur!

