Koniecznie sprawdź tę aplikację. W upały jest zbawienna

W ostatnich dniach temperatura powietrza doskwiera niejednej osoby. Wybawieniem może okazać się nowa aplikacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dla osób, które szukają ochłody poprzez kąpiele wodne, Serwis Kąpieliskowy GIS stworzył aplikację webową, która ułatwia znalezienie odpowiedniego miejsca. Poprowadzi ona osoby na najbliższe bezpieczne i czyste kąpielisko. W bazie zamieszczonych jest już 685 akwenów, które przebadane zostały przez sanepid.

Serwis internetowy GIS dostępny jest już od kilku lat. GiS stara się na bieżąco uaktualniać informacje zawarte w jego bazie i dodawać nowe funkcje, ułatwiające korzystanie. Dostępna jest między innymi interaktywna mapa, która pozwala znaleźć miejsce do wykąpania się na świeżym powietrzu. Po wybraniu interesującego nas miejsca dowiemy się czy woda nadaje się w nim do kąpieli i jaka jest długość linii brzegowej. Znajdziemy też informacje na temat atrakcji dla dzieci.

Jeśli chcemy znaleźć bezpieczne i sprawdzone miejsce do kąpieli, powinniśmy skorzystać z Serwisu Kąpielowego (…) Można tam pływać bezpiecznie, bo pod opieką ratownika, bez niespodzianek kryjących się na dnie zbiornika

- zachwala serwis rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki

W bazie Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się jedynie te akweny, które spełniają wymogi czystości i są strzeżone. GIS przyznaje gwiazdki dla każdego miejsca, wskazujące na stan czystości wody. Najczystsze miejsca oznaczone są trzema gwiazdami.

Powiatowe stacje regularnie badają czystość wody i te wyniki niemal natychmiast trafiają do Serwisu Kąpieliskowego. Jeśli chcemy się upewnić, czy w jeziorze, nad które się wybieramy nie ma sinic lub czy na kąpielisku nie doszło do tzw. incydentu kałowego i nie jest teraz zanieczyszczone enterokokami, koniecznie powinniśmy z niego korzystać

Serwis Kąpieliskowy zyskał teraz nową funkcjonalność. Wystarczy udostępnić swoje położenie, a system wskaże najbliższe zdatne do korzystania kąpielisko. Przydatne może się to okazać zwłaszcza w lato, gdy wyjeżdżamy do miejsc, gdzie nie znamy położenia i jakości wody w danym akwenie. Całość dostępna jest pod tym adresem.

