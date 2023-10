Odkryj polską fantastykę pełną czarnego humoru

Chcesz zatracić się w jednym z magicznych światów, gdzie wszystko jest możliwe? Koniecznie sprawdź te książki fantastyczne najwybitniejszych polskich autorów!

Polska fantastyka przez lata wyrobiła sobie renomę dzięki głębokim i nierzadko mrocznym opowieściom. Z Andrzejem Sapkowskim na czele, wielu naszych autorów zdobyło międzynarodowe uznanie. Jednak nie wszyscy czytelnicy chcą gubić się w labiryntach skomplikowanych losów bohaterów i epickich bitew. Część z nas ceni sobie, kiedy w literaturze można się również pośmiać. I tu pojawiają się autorzy, którzy piszą z ostrym piórem, pełnym humoru i nutą sarkazmu.

Zatem, jeżeli macie ochotę na wycieczkę w świat polskiej fantastyki, gdzie magia miesza się z ironicznym śmiechem, gdzie potwory i bohaterowie mają zdrowy dystans do siebie i świata – zapraszam! Oto lista książkowych perełek, które warto mieć na półce.

Aneta Jadowska „Katia. Cmentarne love story”



Aneta Jadowska ponownie zaskakuje i przyciąga! Jej najnowsza powieść, „Katia. Cmentarne love story”, to kolejny dowód na to, że polska fantastyka nie musi być mroczna ani poważna. Może być pełna humoru, sarkazmu, a jednocześnie głęboko ludzka i angażująca.

Jadowska znana jest z tworzenia uniwersum, które choć nasycone magią, zawsze mają korzenie w rzeczywistości, dając czytelnikowi uczucie, że świat przedstawiony jest tuż za rogiem. W „Katii” przenosi nas do uniwersum Thornu, w którym śmierć staje się bardziej ludzka. Relacje bohaterów z życiem, śmiercią i tym, co za nią następuje, są tak autentyczne, że aż trudno uwierzyć w ich fikcyjność.

Tytułowa Katia to bohaterka pełna sprzeczności, a jednocześnie niezwykle fascynująca. Jej losy w świecie, w którym śmierć jest codziennością, są zarówno intrygujące, jak i błyskotliwe. Dodatek nekromantycznego humoru, połączony z wątkiem kryminalnym, sprawia, że książka jest nie do odłożenia.

Więc jeśli szukasz niebanalnej, inteligentnej, ale i przede wszystkim rozrywkowej lektury, ta historia z pewnością Cię nie zawiedzie. To dowód na to, że fantastyka z przymrużeniem oka może być równie angażująca, co jej poważniejsze odpowiedniki.

Marcin Mortka „Powrót do Gryfa”



Dolina – spokojny, malowniczy zakątek świata – staje przed nowym zagrożeniem. Czytelnik, który śledził wcześniejsze przygody bohaterów, od razu poczuje narastające napięcie. Z jednej strony mamy znaną drużynę do zadań specjalnych, która jest na misji poszukiwania dusz trolli. Z drugiej strony, mamy naszego Kociołka, który próbuje znaleźć spokój w swoim życiu, ale sąsiedztwo goblinów i rosnący niepokój skutecznie mu w tym przeszkadzają.

Marcin Mortka świetnie splata wątki i buduje napięcie, przygotowując czytelnika na kolejną, ekscytującą przygodę. Kociołek, postać, którą polubiliśmy w poprzednich tomach, znów zostaje wciągnięty w wir wydarzeń. Wspomnienia z przeszłości, zaskakujące odkrycia i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że książkę pochłania się w mgnieniu oka.

Jednym z największych atutów tej książki są jej bohaterowie. Ich wzajemne relacje, lojalność i odwaga w walce ze złem są przedstawione z wielkim wyczuciem i głębią. Autor nie tylko serwuje nam emocjonującą opowieść, ale także porusza ważne tematy, takie jak przyjaźń, odpowiedzialność i poświęcenie.

Dodatkowo, czytelnik zostaje wciągnięty w świat Doliny, gdzie magia, intrygi i niespodziewane wydarzenia są na porządku dziennym. Zastanawiamy się nad tajemniczymi przedmiotami, poznajemy nowe zakątki tego fascynującego świata i, co najważniejsze, śledzimy losy bohaterów, których pokochaliśmy. Marcin Mortka nie boi się wykorzystywać ironii, co czyni tekst jeszcze bardziej soczystym i oryginalnym. Autor bawi się konwencją, nie boi się stawiać bohaterów w absurdalnych sytuacjach, a jednocześnie balansuje na granicy poważnej fantastyki. To połączenie sprawia, że jego styl jest nie tylko rozpoznawalny, ale także niezwykle przyciągający.

Andrzej Ziemiański „Achaja”



„Achaja” wprowadza czytelnika w skomplikowany, ale dość ciekawy świat, gdzie dylematy dotyczące honoru, wolności i tożsamości stają na pierwszym planie. Główną postacią jest młoda księżniczka Achaja, która, mimo swojego królewskiego pochodzenia, musi stawić czoła brutalnemu światu, pełnemu wojen i intryg. Jej życie pełne jest trudnych wyborów i niespodziewanych zwrotów akcji.

Ziemiański kreuje surowy, pełen intryg i wojen świat, gdzie walka o przetrwanie jest codzienną rzeczywistością. Czytelnik poznaje mrok tego świata przez losy Achai, której królewskie korzenie nie chronią jej przed brutalnością i upokorzeniem. Jej opowieść jest przejmująca, ukazująca, że prawdziwa siła rodzi się w chwilach próby. Obok księżniczki poznajemy również inne fascynujące postacie. Jest skryba Zaan, którego ambicje prowadzą go na niebezpieczne ścieżki oraz galernik Sirius, który staje przed szansą odmiany swojego losu. W tle pojawia się tajemniczy mag Meredith, którego losy są ściśle powiązane z boskim planem.

Chociaż Ziemiański próbuje połączyć różne wątki i stworzyć spójną historię, nie zawsze udaje mu się unikać pewnych schematów charakterystycznych dla gatunku fantastyki. „Achaja” może być interesującym wyborem dla czytelników, którzy szukają opowieści osadzonej w nietypowym świecie, chociaż niektóre elementy mogą wydać się już znane. Chociaż nie wszystkie elementy powieści są oryginalne, to jednak książka może dostarczyć pewnej dawki rozrywki dla miłośników gatunku.

Dajcie znać, jakie polecenia chcielibyście otrzymać w przyszłych tygodniach!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

