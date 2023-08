Powrót do szkoły z książką w ręku! Najlepsze tytuły dla młodzieży

Powrót do szkoły? Z tymi książkami wrzesień nie będzie straszny!

Wracasz do szkoły, a w głowie masz już setki obowiązków, lekcji i zadań domowych. Ale czy nie brakuje Ci czegoś? Czy nie czujesz, że potrzebujesz chwili relaksu, ucieczki od codzienności? Mam dla Ciebie idealne rozwiązanie! Książki. Ale nie byle jakie. Wybrałam dla Ciebie pięć tytułów, które nie tylko pozwolą Ci oderwać się od codziennych obowiązków, ale także przeniosą Cię do świata pełnego magii, przygód i niezapomnianych wrażeń. Oto moje propozycje książkowe na powrót do szkoły:

Katarzyna Tkaczyk „Akademia Ransmoor”



Książka paragrafowa, inaczej nazywana książkową grą, to gatunek literacki, który wykorzystuje interaktywność, umożliwiając czytelnikowi wpływ na to, jak rozwinie się historia. To czytelnik decyduje, jakie ścieżki wybierze jego postać, kogo spotka, z kim się sprzymierzy i jakie zagadki rozwiąże. Dzięki swojej interaktywnej naturze, gra książkowa daje unikalną satysfakcję. Kiedy decydujesz, jakie kroki podejmie twoja postać, jesteś nie tylko obserwatorem, ale kluczowym graczem w wydarzeniach, które się rozwijają. To daje poczucie odpowiedzialności, ale także emocjonalnej satysfakcji, kiedy twoje decyzje prowadzą do sukcesu twojego bohatera. Jest to jedno z niewielu doświadczeń literackich, które naprawdę pozwalają poczuć, jakbyś był częścią opowieści.

„Akademia Ransmoor” pozwala czytelnikom zanurzyć się w bogatym, fantastycznym świecie pełnym istot magicznych. Każdy zakątek Akademii skrywa tajemnice, które czekają na odkrycie, a interakcje z różnymi postaciami są pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Medeia Rockster jest pierwszą wiedźmą ze swojego sabatu, która ma okazję nauki w Akademii Ransmoor. Akcja książki kręci się wokół Akademii, a także doświadczeń i wyzwań, które Medeia będzie musiała stawić czoła jako studentka.

Styl pisania Katarzyny Tkaczyk jest pełen napięcia i emocji. Kreuje postacie z głębią i różnorodnością, jednocześnie budując skomplikowany świat z wyróżniającymi się elementami magii. Jej narracja jest przejrzysta, a jednocześnie wypełniona tajemniczością, zmuszającą do nieustannego czytania. Język jest bogaty, a sceny są malowniczo opisane, co dodatkowo zwiększa wrażenia czytelnika. Dobra zabawa gwarantowana!

Phil Hickes „Aveline Jones i duch z Malmouth”



Hej, młodzi czytelnicy (i ci, którzy czują się młodo w sercu)! Jeśli myślicie, że książki o duchach są tylko dla dorosłych, to jestem tutaj, by was przekonać inaczej. Phil Hickes wziął jednego ducha, dodał odrobinę humoru, trochę detektywistycznego śledztwa i... voilà! Mamy książkę, która jest jak rollercoaster w parku rozrywki - pełen emocji, ale bezpieczny dla dzieci.

Aveline Jones to nie taka zwykła dziewczynka. Uwielbia czytać historie o duchach, a kiedy trafia na księgę pełną przerażających opowieści, które kiedyś należały do tajemniczej Primrose Penberthy... cóż, zaczyna się prawdziwa przygoda. I choć mogłoby się wydawać, że to kolejna książka o duchach dla dzieci, Hickes podkręca atmosferę do poziomu - chcę spać z włączonym światłem... ale tylko dlatego, że chcę przeczytać jeszcze jeden rozdział!

Nie mogę nie wspomnieć o humorze, który przewija się przez całą książkę. W jednej chwili śmiejesz się z zabawnych sytuacji, by w następnej chwili przerażenie sprawiło, że Twoje ciasteczka wylądują na podłodze (tak, to się stało, ale tylko raz!). Miasteczko Malmouth to miejsce, które chciałbym odwiedzić... ale tylko w ciągu dnia. Osobliwe postaci, które spotyka Aveline, dodają uroku tej historii, a jednocześnie sprawiają, że zastanawiasz się, kto jest naprawdę tym złym duchem. Może to ten sympatyczny pan z sąsiedztwa? A może ta miła pani z piekarni? Przekonajcie się sami!

Madeleine L’engle „Pułapka czasu”



„Pułapka czasu” to fascynująca opowieść o Meg Murry, córce naukowców, bystrej nastolatce, która mierzy się z trudnościami w relacjach z rówieśnikami. Kiedy dowiadujemy się o tajemniczym zniknięciu jej ojca, serce czytelnika bije szybciej. Mimo niepewności, matka Meg nie traci nadziei na powrót ukochanego. W poszukiwaniu odpowiedzi, Meg, jej młodszy brat - mały geniusz, oraz przyjaciel Calvin, wyruszają w kosmiczną odyseję. W trakcie tej niezwykłej podróży odkrywają nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy galaktyczne, ale także spotykają niezwykłe istoty pozaziemskie. Jednak ich misja nie jest łatwa - muszą stawić czoła wszechobecnej ciemności, która zagraża całemu wszechświatowi.

Mimo że „Pułapka czasu” jest rekomendowana głównie dla młodszych czytelników, jej głębokie przesłanie dotyka serc ludzi w każdym wieku. Historia, choć pełna fantastycznych elementów, porusza uniwersalne tematy, takie jak odwaga, wiara w siebie czy przeciwdziałanie własnym lękom. Madeleine L’Engle, autorka powieści, była znana ze swojego głębokiego chrześcijańskiego światopoglądu oraz pasji do nauki. Te dwie sfery życia znalazły swoje odzwierciedlenie w „Pułapce czasu”, czyniąc ją nie tylko przygodową powieścią, ale także źródłem życiowych refleksji. W książce odnajdujemy się w świecie, gdzie prawa fizyki są bardziej elastyczne, a podróż w nieznane staje się metaforą duchowego rozwoju.

L’Engle z umiejętnością łączy wartości chrześcijańskie z przygodowym charakterem opowieści, co przypomina nieco klimat „Opowieści z Narnii”. Jak sama autorka podkreślała: „Nie da się poradzić sobie z czymś śmiertelnie poważnym bez odrobiny niepowagi”.

Agnieszka Jankowiak-Maik „Historia, której nie było”



Kiedy myślimy o historii Polski, często przychodzą nam na myśl daty, bitwy, wielkie postacie. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile z tego, co nam przekazano, jest prawdą, a ile mitami? Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako Babka od histy, w swojej książce "Historia, której nie było" rzuca wyzwanie temu, co uważaliśmy za pewnik!

Nie jest to typowy podręcznik historii. To raczej podróż przez zakamarki naszej przeszłości, gdzie autorka z niebywałą precyzją i humorem demaskuje błędy, które przez lata utrwalały się w naszej świadomości. Jankowiak-Maik nie tylko obala mity, ale również przywraca do życia zapomniane postacie i wydarzenia, które miały ogromny wpływ na kształtowanie naszej tożsamości.

Książka jest napisana w sposób przystępny i zabawny. To nie jest sucha lektura pełna dat i nazwisk. To opowieść, która przyciąga, intryguje i zaskakuje. Po jej przeczytaniu zaczynamy patrzeć na historię z zupełnie innej perspektywy, z większym zrozumieniem i głodem wiedzy. Po jej przeczytaniu z pewnością spojrzycie na historię z większym zrozumieniem i szacunkiem. Gorąco polecam każdemu, kto chce odkryć prawdę ukrytą za mgłą mitów.

Przemek Staroń „Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem”



W świecie, gdzie presja społeczna, oczekiwania rodziców i nieustanne zmiany mogą przytłoczyć nawet najbardziej odpornego nastolatka, pojawia się książka, która jest jak balsam dla duszy. "Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem" autorstwa Przemka Staronia to nie tylko poradnik dla młodzieży, ale i dla każdego, kto chce na nowo odkryć siebie w burzliwym świecie.

Autor, z niebywałą empatią, zbierał od licealistów pytania, które dręczą ich na co dzień. Od kwestii miłości, przez trudności w akceptacji siebie, po poszukiwanie sensu w życiu. Zamiast jednak podać suche odpowiedzi, autor sięga po kultowe filmy, książki i gry, by pokazać, że nawet bohaterowie "Harry'ego Pottera" czy "Stranger Things" mieli podobne dylematy.

Oryginalne ilustracje Marty Ruszkowskiej dodają uroku tej niezwykłej książce, która z pewnością zostanie w sercach czytelników na długo. "Szkoła bohaterek i bohaterów" to przede wszystkim przypomnienie, że każdy z nas ma w sobie siłę, by stawić czoła trudnościom i stać się prawdziwym bohaterem swojego życia.

Szczęśliwego nowego roku szkolnego! Niech będzie pełen niespodzianek, radości i niezapomnianych chwil!

Zobacz: Kody bankructwa w Orange. Uwaga, trwa atak na klientów sieci

Zobacz: Koniecznie sprawdź tę aplikację. W upały jest zbawienna

Zobacz: Tajemnicze głębiny oceanów - odkryj je z tymi książkami

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Shuiterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne