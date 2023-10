Najbardziej wyczekiwane premiery książkowe - jesień 2023

Po jakie książki warto sięgnąć tej jesieni? Beata poleca największe hity sezonu!

Kiedy myślimy o październiku, często kojarzy nam się z końcem lata, aromatycznymi herbatami i długimi wieczorami spędzanymi z książką. Dla miłośników literatury, październik ma jednak dodatkowy wymiar – to miesiąc pełen obietnic, kiedy wydawnictwa prezentują swoje najświeższe i najbardziej wyczekiwane tytuły.

To nie jest przypadek. Miesiąc ten od lat uchodzi za króla literackich premier, a wydawcy z niecierpliwością oczekują na to, by przedstawić światu swoje największe odkrycia. Mają nadzieję, że to właśnie ich powieść zostanie okrzyknięta najważniejszym literackim wydarzeniem roku. I w tym roku nie jest inaczej. Oto książki, na które z utęsknieniem czekałam i które, jestem przekonana, zdominują literacką scenę tego sezonu.

Radek Rak „Agla. Aurora”



„Agla. Aurora” Radosława Raka opowiada o przygodach Sofji Kluk i Tymiana Drakowa w świecie, gdzie warunki życia są ekstremalne i przetrwanie jest priorytetem.

Radek Rak to bez wątpienia jedno z najjaśniejszych piór współczesnej literatury polskiej, której miałam przyjemność podążać przez lata. Kiedy czyta się jego prace, nie da się przejść obojętnie obok wyrafinowanego stylu, błyskotliwego humoru i głębokiej introspekcji, która cechuje każdą stronę. W „Agla. Aurora” Radek Rak ponownie zadziwia swą zdolnością do płynnego przenoszenia czytelniczki między światami, balansując między brutalnym realizmem a liryczną magią.

Jego postacie, w tym niezapomniana Sofja Kluk czy charyzmatyczny Tymian Drakow, są wyjątkowo wielowymiarowe. Autor, z niesamowitą wrażliwością, przedstawia ich wewnętrzne walki, przemiany i dylematy, które stają się dla mnie równie realne jak ich zimny, surowy świat.

„Agla. Aurora” to nie tylko opowieść o przygodach, ale także miejsce na przemyślenia nad naturą człowieczeństwa, wolności i zniewolenia. Radek Rak, z niezwykłą gracją, ukazuje skomplikowane relacje międzyludzkie i konsekwencje naszych decyzji, niejednokrotnie niespodziewane i zaskakujące.

Wit Szostak „Rumowiska”



"Rumowiska" to opowieść utkana z wielu nici, które razem tworzą intrygującą tkaninę rodzinnych sekretów, skomplikowanych relacji oraz zmagania się z przeszłością. Wit Szostak, wybitny polski pisarz i dramaturg, przedstawia czytelnikom prawdziwe labirynty ludzkiej duszy. Z jego książek bije głęboka introspekcja i zdolność do ukazywania najskrytszych zakamarków ludzkiej psychiki, co sprawia, że lektura jest nie tylko wciągająca, ale także prowokuje do refleksji.

Dlaczego tak chętnie zanurzamy się w takie powieści? Ponieważ każdy z nas ma swoje „rumowiska” - miejsca w sercu pełne tajemnic, nieopowiedzianych historii i skrywanych uczuć. Szostak, zdobywca wielu nominacji i wyróżnień, w tym do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike, z niebywałym kunsztem miesza prozę z esejem, tworząc literacką mozaikę, która jest zarazem fascynująca, jak i pouczająca.

„Rumowiska” jest więc nie tylko powieścią o rodzinnych tajemnicach, ale także o poszukiwaniu własnej tożsamości, zrozumieniu przeszłości i próbie połączenia różnych nici naszego życia w spójną całość. To lektura dla tych, którzy chcą zagłębić się w tajemnice ludzkiej duszy i poszukać odpowiedzi na pytania, które często sobie stawiamy.

Mikołaj Łoziński „Stramerowie”



„Stramerowie” to powieść, która nie tyle opowiada historię jednej rodziny, ile portretuje cały skomplikowany krajobraz polsko-żydowskiej egzystencji w okresie międzywojennym i wojennym. Mikołaj Łoziński, zdobywca Nagrody Kościelskich, z niebywałym kunsztem wykreował postacie, które wciągają nas w swój świat, pełen miłości, straty, nadziei i rozpaczy. Jego umiejętność snucia opowieści sprawia, że czytelnik bez trudu przenosi się do Tarnowa sprzed lat, siada razem z rodziną Stramerów przy ich stole, uczestnicząc w ich codziennych rytuałach, radościach i tragediach.

Kontynuując bestsellerowego „Stramera”, autor nie tylko przedstawia losy dalszych pokoleń rodziny, ale także podkreśla uniwersalne pragnienie ludzi do przeżycia w najtrudniejszych okolicznościach. Jego postacie, choć zmagają się z okropieństwami wojny, nadal poszukują chwil normalności i ciepła.

Jest coś wyjątkowego w sposobie, w jaki Łoziński prowadzi czytelników przez różnorodne krajobrazy emocjonalne. Dlaczego ta książka tak porusza? Ponieważ przedstawia ludzi w całej ich kruchości i sile. Nie jest ważne, czy jesteśmy historykami, znawcami literatury czy zwykłymi czytelnikami – „Stramerowie” mają w sobie coś uniwersalnego.

Niezależnie od naszej wiedzy o historii, łatwo odnajdziemy się w emocjach, które Łoziński tak mistrzowsko przedstawia. Przy okazji czytania tej powieści przypominamy sobie, że historia nie jest tylko zestawem faktów, ale żywą opowieścią o ludziach, ich wyborach i przeznaczeniu.

Dan Simmons „Czarne góry”



„Czarne góry” to poruszająca i złożona opowieść o konflikcie kulturowym, duchowej walce i tragicznej historii amerykańskich rdzennych mieszkańców. Paha Sapa, młody Siuks, który już jako trzylatek doświadczał wizji, zalicza swój pierwszy cios na polu bitwy pod Little Bighorn na umierającym generale George’u Armstrongu Custerze. Wierzy – podobnie jak jego plemię – że w tym właśnie momencie duch legendarnego generała wstąpił w niego i pozostanie z nim, dręcząc go swymi opowieściami i żądaniami, dopóki Paha Sapa nie przekona go do odejścia.

Simmons prezentuje nam pełne bogactwo tradycji, wierzeń i przeżyć ludu Lakota, jednocześnie umieszczając w centrum opowieści osobiste dramaty i wybory głównego bohatera. Książka oszałamia swoją głęboką analizą i spojrzeniem na konflikty między rdzennymi Amerykanami a białymi kolonizatorami.

Najmocniejszymi fragmentami "Czarnych gór" są te, które skupiają się na codziennych wyzwaniach i realiach życia, takich jak trudne warunki pracy przy tworzeniu rzeźby Góry Rushmore czy wewnętrzne konflikty Custer'a. To ambitna powieść, która próbuje oddać głos rdzennym Amerykanom i ukazać ich przeżycia w jednym z najważniejszych okresów w historii USA.

Pięknej jesieni! Dajcie znać, co ciekawego ostatnio pojawiło się na waszej półce!

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

