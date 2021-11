Jaki komputer do gier? Polecane zestawy na listopad 2021

Jako złożyć komputer do grania? To pytanie, na które dzisiaj trudno udzielić prostej odpowiedzi. Pomimo trudniej sytuacji na rynku jednak podejmujemy się tego zadania. Oto proponowane zestawy PC na listopad 2021 roku.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Wydajność w grach jest dla nas najważniejsza. Chociaż niektórzy mogą składać komputery stacjonarne do pracy, to w większości przypadków chodzi jednak o granie. Co to oznacza w praktyce? W pierwszej kolejności stawiamy na najważniejsze podzespoły, które mają bezpośredni wpływ na liczbę wyświetlanych w grach klatek na sekundę, czyli procesor, pamięć RAM oraz kartę graficzną. Na drugim miejscu stawiamy płytę główną, dysk (całkowicie rezygnujemy z nośników HDD) oraz zasilacz, co nie oznacza, że je bagatelizujemy. Nadal proponujemy możliwie najlepsze w naszej ocenie modele w danym przedziale cenowym.

Czemu w polecanych przez nas zestawach komputerowych nie ma ani obudów, ani chłodzenia do procesorów? Ma to swoje powody. Po pierwsze, wydaje mi się, że obudowa to w dużej mierze kwestia gustu. Dla wielu osób musi mieć odpowiednie parametry, a też dobrze wyglądać. O przecież gustach nie ma co dyskutować, w końcu każdy ma swój. Dla jednego wygląd obudowy nie będzie miał znaczenia, inny szuka konkretnie białego modelu, a jeszcze inny chce bok z hartowanego szkła, aby dobrze było widać podświetlenie RGB płyty, pamięci RAM czy karty graficznej. Dlatego polecane przez nas obudowy znajdziecie na ostatniej stronie. Identycznie ma się sytuacja z chłodzeniem. Jasne, to już bardziej technicznych element komputera, który ma konkretnie zastosowanie, ale też może pełnić rolę elementu wizualnego. Poza tym wiele zależy od tego, czy zamierzasz podkręcać procesor. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to najlepiej wybrać jakieś AiO lub wysokiej klasy model chłodzący powietrzem, który w ryzach będzie trzymać temperaturę układu. Jeśli nie, to w większości przypadków wystarczą te podstawowe modele. Dlatego polecane chłodzenia, tak samo, jak obudowy, znajdują się na ostatniej stronie.

Miesiąc temu zmieniliśmy też nasze podejście w kontekście kart graficznych. Wcześniej nie proponowaliśmy zestawów, które tak naprawdę w danym momencie dałoby się złożyć. Jedynie podawaliśmy, jak komputer powinien wyglądać, gdyby ceny kart graficznych były na poziomie rekomendowanych (MSRP). To nie ma już sensu. Kryzys na rynku podzespołów potrwa jeszcze wiele miesięcy i z każdym kolejnym prawdopodobnie będzie się tylko pogłębiał. Dlatego trzymamy się zasady z poprzedniego miesiąca i bierzemy pod uwagę aktualne ceny kart graficznych i staramy się złożyć z tego coś sensownego. Przecież proponowanie zestawów w stylu "co by było gdyby" przez kolejny rok lub nawet dłużej kompletnie mija się z celem. Niestety, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy — składanie w tym momencie desktopa mija się z celem. Jeśli macie 5 tys. złotych, to aktualnie będzie on dużo gorszy niż jeszcze rok temu. A jeśli nie chcecie tracić na jakości, to trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni.

Wiem jednak, że są osoby, które nie chcą już dłuższej czekać, nawet kosztem wydania kilkuset czy nawet kilku tysięcy złotych więcej. Dlatego staramy się złożyć zestawy, które rzeczywiście da się w tym momencie kupić. Szkoda, że sytuacja jest w tym momencie taka, że ceny tydzień po publikacji mogą być już kompletnie nieaktualne, ale nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zarówno my, jak i Wy, czyli nasi czytelnicy, musimy się tym liczyć. Ceny zmieniają się z dnia na dzień i raczej nie na lepsze. Możecie się też zastanawiać — co z procesorami Alder Lake, które trafiły już na sklepowe półki? Na razie nie proponujemy ich w naszych zestawach. Podatek od nowości jest zbyt wysoki, szczególnie w przypadku pamięci DDR5. Dlatego to mało opłacalny pomysł. Stworzyliśmy jedynie najdroższy i najlepszy zestaw z procesorem Core i9-12900K. Poza tym pozostajemy przy modelach Rocket Lake.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Wiemy o tym doskonale i dlatego chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów. Komentarze są do Waszej dyspozycji!

