Google Play. Za darmo aplikacje o wartości powyżej 100 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić ponad 100 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Manual Camera: DSLR Camera Pro

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Manual Camera: DSLR Camera Pro to aplikacja do robienia zdjęć i nagrywania filmów w rozdzielczości do 4K, dająca pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu użytkownikowi. Możesz tu samodzielnie dobrać takie parametry, jak czas naświetlania, balans bieli, czułość matrycy, ręcznie ustawić ostrość i tak dalej. Są tu także filtry kolorystyczne i możliwość zapisywania zdjęć w formacie RAW do dalszej obróbki (jeśli smartfon je obsługuje). POnadto nagrasz tu filmy timelapse i w zwolnionym tempie.

Merge Cafe Premium - Home Decor

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Merge Cafe Premium - Home Decor to w zasadzie gra typu „dopasuj trzy”, wykorzystująca możliwość łączenia składników i technik kulinarnych w nowe dania. Przy czym za rozwiązanie kolejnych łamigłówek otrzymasz materiały niezbędne do budowania i dekorowania swojego miasteczka. Fabularnie zaś grasz, zarządzając swoją kawiarnią.

Rectangles PRO

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Rectangles PRO to gra wymagająca spostrzegawczości i refleksu. Polega na wybieraniu czterech kropek tego samego koloru na planszy w taki sposób, by utworzyły prostokąt. Kropki objęte prostokątem znikną i w ich miejscu pojawią się kolejne, a Ty dostaniesz należne punkty. Grać można w trybach „120 sekund” i „25 ruchów” na dwóch poziomach trudności.

Jewels Premium Match 3 Puzzles

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Jewels Premium Match 3 Puzzles to gra typu „dopasuj trzy”, która nigdy się nie znudzi. Klasyczna mechanika, polegająca na przestawianiu cennych kamieni, została tu połączona z potężnymi dopałkami. Wszystko po to, by spektakularnie czyścić plansze i przechodzić o kolejnych poziomów gry.

Words Search - Premium

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Words Search - Premium to gra słowna, polegająca na wykreślaniu znalezionych słów z rozsypanki literowej. Jako ułatwienie podana jest kategoria tematyczna oraz lista słów, które należy znaleźć. Jeśli utkniesz, możesz skorzystać ze wskazówki. Gra zawiera ponad 800 poziomów i zajmuje niewiele miejsca na telefonie.

Water Sort - Color Puzzle Pro

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Water Sort - Color Puzzle Pro reprezentuje nowe podejście do gier typu „dopasuj trzy”. W niej trzeba korzystać z możliwości przelewania kolorowych płynów między probówkami w taki sposób, by każda probówka była pełna płynu tylko jednego koloru. W grze znajduje się tysiąc poziomów z unikatowymi wyzwaniami. Gra nie wymaga połączenia z internetem.

Slaughter

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Slaughter to brutalna strzelanka. Wcielasz się w niej w najemnika uwięzionego w mieście pełnym szaleńców. W grze możesz liczyć na mnóstwo przeciwników, trudne walki z bossami oraz szeroki wybór broni. Grać można w trybie kampanii lub przetrwania (Arena) z nadchodzącymi coraz trudniejszymi falami przeciwników.

Magnet Balls: Physics Puzzle

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Magnet Balls to łamigłówka wykorzystująca znaną mechanikę dopasowywania kolorowych kulek. Grupa trzech, które będą się ze sobą stykać, zostanie usunięta. Celem jest wyczyszczenie planszy w taki sposób, by nie stracić wszystkich kulek z zasobnika. W grze znajdziesz setki poziomów, wymagające różnych strategii gry.

Word Connect Pro - 2023

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Word Connect Pro - 2023 to połączenie krzyżówki i zgadywanki. Nie ma tutaj haseł do odgadnięcia, są za to litery podane w losowej kolejności. Z nich trzeba ułożyć słowo, które zostanie wpasowane w małej krzyżówce. Poziomów z krzyżówkami jest tu przeszło 2000.

