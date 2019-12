Z Facebooka wycieka 267 mln numerów telefonów

​ ​

Facebook nie ma zbyt chwalebnej karty jeśli chodzi o dbałość o prywatność. Skandale z nią związane wybuchają co rusz. Tym razem okazało się, że aż 267 milionów numerów telefonów było dostępnych w Internecie.

Lista została zdobyta przez hakerów z Wietnamu, którzy najpewniej zdobyli ją dzięki API Facebooka. Pojawiła się ona w Internecie dwa tygodnie temu i dopiero teraz została zdjęta. Wcześniej była dostępna właściwie dla każdego. Większość z numerów pochodziła od użytkowników z USA.

To jednak wcale nie jest rekord - we wrześniu w sieci dostępna była lista zawierająca aż 419 milionów użytkowników. Natomiast jeszcze wcześniej świat obiegła informacja, że 20 tysięcy pracowników serwisu ma dostęp do haseł ponad 600 mln osób.

