POCO F3, czyli Redmi K40, już 22 marca. A może to POCO X3 Pro?

22 marca Xiaomi urządza globalną premierę nowego urządzenia POCO. Producent nie ujawnia w pełni, co to za model, ale najprawdopodobniej będzie to Redmi K40 w nowym wydaniu jako POCO F3. W przeciekach pojawia się jeszcze inna nazwa: POCO X3 Pro.

Światowy oddział POCO ogłosił dziś zbliżającą się premierę nowego urządzenia marki. Odbędzie się ona 22 marca o godzinie 12.45 (13.00) naszego czasu. To wiemy na pewno, reszta niestety pozostaje bardzo niejasna.

Z wcześniejszych przecieków wynikało, że dostępny tylko w Chinach smartfon Redmi K40 wejdzie na światowe rynki jako POCO F3. Model o symbolu M2012K11AG dostał wcześniej certyfikat FCC, a dokumentacja ujawniła też jego nazwę rynkową, czyli właśnie POCO F3. Urządzenie promowane jest hasłem When Power Meets Speed, czyli Kiedy Moc Spotyka Prędkość, a także hasztagiem #KingPOCO, co ma nawiązywać do lwa i jego królewskiej potęgi. Producent zapowiada tę premierę jako największe wydarzenie POCO w 2021 roku.

Sprawa się jednak komplikuje, bo według relacji z rynku indyjskiego smartfon o symbolu M2012K11AG to POCO X3 Pro (chociaż inny, przypisywany mu symbol to M2102J20SG). Indyjski oddział POCO zresztą sporo zrobił, by zagmatwać sytuację i pod hasztagiem #PROformance zapowiada smartfon, który ma być następcą Pocophone’a F1. Wbrew pozorom, sugerowany model to nie POCO F3, lecz właśnie POCO X3 Pro.

Być może więc Redmi K40 doczeka się dwóch nowych wcieleń: telefonu POCO F3 na rynkach światowych, a modelu POCO X3 Pro tylko w Indiach. Niewykluczone jest też, że będą to jednak dwa oddzielne telefony, tym bardziej że mają różnić się chipsetem. W POCO X3 Pro miałby się znaleźć nowy Snapdragon 860.

Redmi K40, czyli w wersji globalnej POCO F3, to smartfon z ekranem AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+. Sercem tego modelu jest układ Snapdragon 870, wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Smartfon obsługuje sieci 5G i jest zasilany akumulatorem o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem. Wyposażony jest w cztery aparaty, w tym główny z tyłu o rozdzielczości 48 Mpix.

