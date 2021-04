Wielki wyciek z Facebooka - ponad 533 miliony osób

Niestety, ale po raz kolejny jesteśmy świadkami wycieku danych z Facebooka. Tym razem ma on naprawdę wielkie rozmiary - to ponad 533 miliony numerów telefonów.

O kolejnych aferach związanych z Facebookiem donosimy regularnie. Wydawało się jednak, że ostatnio jest ich jakby mniej. Niestety, okazuje się, że jak wracać - to z przytupem. W Internecie znalazła się lista ponad 533 milionów numerów telefonów użytkowanych przez użytkowników portalu. Prawie 2,7 miliona z nich jest z Polski. Oczywiście możemy pocieszać się tym, że w porównaniu do USA (gdzie wyciekły ponad 32 miliony numerów) lub Francji (tam problem dotyczy prawie 20 milionów numerów) nie jest to zły wynik, to jednak jest to wyciek o rzadko spotykanej do tej pory skali.

Jak do tego doszło? Facebook tłumaczy, że winna była luka, którą udało się załatać już w 2019. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki luce umożliwiającej podejrzenie cudzych numerów telefonów niektórzy zrobili sobie źródło zarobku przy użyciu specjalnie napisanego do tego bota. Teraz jednak lista 533 milionów numerów należących do użytkowników Facebooka znalazła się w Internecie całkowicie za darmo. Numerom towarzyszą też imiona, nazwiska i czasem - adresy poczty elektronicznej.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

Źródło tekstu: Alon Gal, Business Insider, wł