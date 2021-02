Użytkownicy iPhone'ów, porzućcie swoją prywatność! - zachęca nowa reklama Facebooka

Facebook uruchomił nową kampanię, w której zachwala spersonalizowane reklamy i zachęca użytkowników do wyrażenia zgody na śledzenie swojej aktywności.

Facebook opublikował klip, w którym przedstawia funkcję spersonalizowanych reklam jako idealny sposób na pomoc małym biznesom. Dzięki personalizacji reklam firmy oferujące specyficzne, niszowe usługi mogą łatwiej trafić do zainteresowanych ich ofertą klientów. Zyskują na tym wszyscy - właściciele biznesów, my, jako ich potencjalni klienci, a także sam Facebook, choć ten fakt został akurat w filmiku z jakiegoś powodu przemilczany.

A wydaje się, że to właśnie zysk Facebooka jest w tym wszystkim najważniejszy. Nawet nie tyle zysk, co potencjalne straty, które mogą uderzyć w społecznościowego giganta na skutek nowych ustawień prywatności w iOS 14.5. W nowej wersji systemu Apple aplikacje nie mogą śledzić aktywności użytkowników, o ile ci wprost nie wyrażą na to zgody. Jest to mocny cios dla modelu biznesowego Facebooka - a także większości innych portali społecznościowych - który kręci się w całości wokół sprzedaży wysoko stargetowanych reklam.

Oczywiście żeby całkowicie nie popadać w cynizm trzeba zauważyć, że w nowej kampanii Facebooka jest ziarno prawdy - reklamy w serwisie społecznościowym dla wielu małych firm rzeczywiście są głównym sposobem na docieranie do nowych klientów. Ale czy to znaczy, że klienci powinni na ich rzecz porzucać swoją prywatność? Jak widać według Facebooka odpowiedź jest oczywista. Według użytkowników też, choć ci mają chyba na ten temat zupełnie inne zdanie - tak w każdym razie sugeruje przytłaczająca liczba negatywnych ocen wystawionych pod wspomnianym klipem.

