Unia Europejska chce wymusić łatwą wymianę akumulatorów w telefonach

Unia Europejska szykuje ważną zmianę na naszym rynku telefonów. Wszystko wskazuje, że o wiele łatwiejsza będzie wymiana akumulatora.

Jeszcze niedawno wymiana akumulatora była prosta. Wystarczyło zdjąć jego plecki, wymienić go i gotowe. Obecnie jednak to cała misja wymagająca odpowiednich narzędzi, umiejętności, a najlepiej autoryzowanego serwisu (by nie stracić gwarancji). Na szczęście nie musi tak być wiecznie. Jak donosi holenderska gazeta Het Financieele Dagblad już niedługo może się to zmienić. Wszystko dzięki Unii Europejskiej.

Komisarz Frans Timmermans pracuje nad taką legislacją, która zmusiłaby producentów sprzętu do umożliwienia o wiele łatwiejszej wymiany akumulatora. Ma to doprowadzić do powstawania mniejszej ilości elektrośmieci oraz do wydłużenia czasu użytkowania pojedynczego urządzenia. Raczej nie wrócą dokładnie takie same czasy jakie pamiętamy, na pewno jednak wymiana nie będzie aż tak uciążliwa jak teraz. Jednocześnie Unia Europejska rozważa zakazanie niszczenia niesprzedanych telefonów, w zamian za to chce promować ponowne użycie materiałów.

Źródło tekstu: hen financieele dagblad via xda developers