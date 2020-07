UKE wygrał z awarią systemów teleinformatycznych

Od ubiegłego tygodnia Urząd Komunikacji Elektronicznej borykał się z awarią systemów teleinformatycznych. Ich przywracanie do pracy zakończyło się sukcesem.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował w komunikacie, że przywrócono działanie aplikacji zewnętrznych, służących do obsługi klientów UKE. Wciąż trwają jednak prace stabilizujące systemu teleinformatyczne urzędu, co może prowadzić w najbliższych dniach do wystąpienia czasowych trudności w korzystaniu z tych narzędzi.

3 lipca tego roku Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował za pomocą Twittera, że podczas planowanych prac serwisowych (przegląd instalacji preciwpożarowej) nastąpiła awaria systemów teleinformatycznych. Nieoficjalnie mówi się o zalaniu serwerowni.

W związku z tym incydentem, nie była między innymi możliwa komunikacja z UKE za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Urząd zachęcał, by korespondencję do UKE kierować za pomocą platformy ePUAP, pocztą tradycyjną lub osobiście w centrali lub którejś z delegatur.

Podczas planowanych prac serwisowych nastąpiła awaria systemów teleinformatycznych. Prowadzimy pilne prace w celu przywrócenia łączności. — UKE (@UKE2UKE) July 3, 2020

