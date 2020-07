Nie żyje szef MSI Sheng-Chang Chiang. Miał 56 lat

Sheng-Chang Chiang, dyrektor generalny MSI, zmarł po rzekomym upadku z siódmego piętra siedziby firmy w północnej części Tajwanu. Policja bada okoliczności zdarzenia.

Według tajwańskich mediów, Sheng-Chang Chiang 7 lipca tego roku został przewieziony do pobliskiego szpitala z poważnym urazem głowy, który doprowadził do jego śmierci. Szef MSI miał wypaść z siódmego piętra siedziby tajwańskiej firmy, ale nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też ktoś inny się do tego przyczynił. Sprawę cały czas bada lokalna policja.

- Będąc częścią firmy od ponad 20 lat, wniósł wybitny wkład i był podziwiany przez swoich kolegów. Pan Chiang był szanowanym liderem w rodzinie MSI i pomógł utorować drogę do sukcesu marki. Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością i opłakujemy utratę pana Chianga. Całemu zespołowi będzie go bardzo brakować.

- powiedział przedstawiciel firmy MSI

Miejsce zdarzenia (źródło: ET Today)

Przez chwilę na koncie MSI Polska na Twitterze dostępny był komunikat podający, że Sheng-Chang Chiang zmarł z powodów zdrowotnych.

Źródło tekstu: sea.ign.com