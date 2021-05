Tylko 12% użytkowników iOS zgodziło się na śledzenie

Apple i jego iOS 14.5 wprowadziły możliwość zablokowania śledzenia przez aplikacje. Okazało się, że mimo błagań Facebooka i spółki, tylko 12% zgodziło się na śledzenie.

Śledzenie to coś, co niezmiennie irytuje użytkowników, natomiast dla większości największych koncernów technologicznych jest czymś niemal oczywistym. Nic zatem dziwnego, że ostatni ruch Apple'a, który uniemożliwia śledzenie przez aplikacje bez zgody użytkownika został przyjęty z wściekłością. Przodował w tym Facebook, który rozpętał całą medialną wojnę z firmą z Cupertino.

Wygląda na to, że koszmar Facebooka się spełnił - z danych analityków Flurry Media wynika, że tylko 12% użytkowników na świecie zgodziło się na śledzenie przez aplikacje. W samych USA sytuacja jest jeszcze gorsza dla Facebooka i podobnych firm - tylko 4% tamtejszych użytkowników wyraziło stosowną zgodę. Wszystko to pomimo kampanii mającej wystraszyć użytkowników, że inaczej będą musieli płacić za korzystanie z serwisu. Wygląda na to, że firmy żyjące w dużej mierze ze spersonalizowanych reklam będą musiały zmienić nieco swój model biznesowy. W ślad za tym co robi Apple zwykle podąża w końcu reszta świata technologicznego.

Źródło tekstu: Flurry Media