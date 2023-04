Technologiczne podsumowanie tygodnia - teleMIX odc. 4

Co ciekawego wydarzyło się ostatnio w świecie nowych technologii? Dowiecie się w najnowszym odcinku teleMIX-a!

OK, przyznaję - pogoda na majówkę trochę nie dopisała (wbrew temu co wydaje się sugerować załączony niżej filmik), ale wiecie, co zawsze dopisuje? TeleMIX, czyli nasz program, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.

teleMIX, czyli najlepszy filmik, jaki obejrzysz w majówkę

W najnowszym odcinku dowiecie się m.in. jakie plany ma reaktywowane Ministerstwo Cyfryzacji, czym jest ASUS ROG Ally i dlaczego jesteśmy tak podekscytowani jego debiutem oraz czemu kierownictwo Microsoftu dostaje ataków szału na widok brytyjskiej flagi (a w każdym razie ma do tego święte prawo). Aha, poznacie też fajne zastosowanie dla Steam Decka.

Coś pominęliśmy? Jeśli tak, koniecznie podzielcie się tym z nami w komentarzach, a póki co zapraszam do oglądania! 😉

