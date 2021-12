Operatorom kończą się rezerwacje częstotliwości. Jak je przedłużyć?

Prezes UKE jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz. Stanie się to wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Rezerwacje, zgodnie z naszym planem, będą przyznawane na obszar całego kraju na 15 lat. Pozwoli to operatorom zaplanować swoją biznesową przyszłość i zwiększyć pojemność sieci, a co za tym idzie – ilość obsługiwanych urządzeń i uzyskiwanych przez nie przepływności. Z kolei zakres 3410-3480 MHz chcemy przeznaczyć dla sieci prywatnych – miejskich, komunalnych i przemysłowych – dając szansę na rozwój technologiczny przedsiębiorcom i lokalnym społecznościom.