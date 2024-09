Telegram zmienia zasady. Nie będzie już zupełnie wolny od moderacji

Szef Telegramu, Pavel Durov odpowiada na naciski Unii Europejskiej na popularny komunikator. Niektóre funkcje zostaną usunięte.

Telegram boli wszystkie rządy z powodów bezpieczeństwa...

...nie jest to jednak jego brak, tylko brak ulegania rządowym wpływom. Sęk w tym, że duża niezależność platformy doprowadziła do zainteresowania się nią grup przestępczych.

Chociaż 99,999% użytkowników Telegramu nie ma nic wspólnego z przestępczością, to 0,001% zaangażowanych w nielegalne działania tworzy negatywny wizerunek całej platformy, narażając interesy prawie miliarda użytkowników

- pisze Pavel Durov

Biznesmen został formalnie objęty dochodzeniem we Francji, nie z powodu własnych przewinień, lecz w związku z wykorzystywaniem Telegramu do oszustw, prania brudnych pieniędzy czy udostępniania zdjęć przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Choć prawnik Durova nazwał absurdalnym prowadzenie dochodzenia wobec szefa Telegramu w związku z przestępstwami popełnionymi przez inne osoby na tej aplikacji, w Telegramie nastaną zmiany.

Telegram zmieni się, ale pewnie nawet nie zauważysz

Platforma już na start, jako okazanie chęci współpracy, zablokowała niezależne narzędzie blogowe, które miało pozwalać przestępcom na anonimowe przekazywanie informacji. Znika też funkcja "Ludzie w pobliżu", która podobno miała problemy z botami i oszustami, a w praktyce służyła wielu osobom do zamawiania narkotyków i prostytutek. Zamiast niej znajdziemy tutaj teraz przeglądanie sprawdzonych, legalnych firm w okolicy danego użytkownika.

Są to pierwsze ze zmian, które wprowadził Durov po tym, gdy w sierpniu został zatrzymany we Francji i był przesłuchiwany przez 4 dni, by następnie wyjść z aresztu po uiszczeniu kaucji.

Jak zauważa agencja Reuters, z sekcji najczęściej zadawanych pytań znikła też informacja o braku przetwarzania zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w prywatnych czatach. Wcześniej Telegram zapewniał, że tego typu konwersacje są chronione. Durov nie skomentował tej zmiany, pochwalił się natomiast, że wśród setek milionów użytkowników na świecie ma już 10 mln płatnych subskrybentów.

Majątek Durova szacowany jest na 15,5 mld dolarów i zajmuje on obecnie 120. miejsce na liście najbogatszych osób na świecie. Z Telegrama korzysta ponad 700 mln użytkowników, zachęconych między innymi brakiem profilowania reklam, znanego z Facebooka czy WhatsAppa, czy wręcz nawet podsłuchiwania użytkowników.

