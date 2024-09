Facebook i Google podsłuchują rozmowy. Są na to dowody

Rozmawiałeś z kimś i potem zobaczyłeś na ten temat reklamę na Facebooku? Mówili, że to Big Data, mówili, że przypadek, teraz wychodzi jednak na to, że byliśmy na podsłuchu.

Jak zauważył serwis 404 Media, gigant mediowy Cox Media Group (CMG) oferuje usługę, która pozwala celnie docierać z reklamami do klientów w oparciu o to, co powiedzieli oni w pobliżu mikrofonów urządzeń. Pozwala ona wyświetlić reklamę odpowiednią do danej sytuacji już po sekundach od wypowiedzenia kilku słów kluczowych.

Chociaż big techy od zawsze zapewniają, że celność reklam wynika z rozmaitych anonimizowanych operacji i analiz behawioralnych zarówno naszych zachowań, jak i naszych bliskich znajomych, te same big techy niespodziewanie znalazły się na liście kluczowych partnerów i beneficjentów usługi Active Listening firmy CMG. Na liście jest Facebook, Amazon, Google i Bing Microsoftu, a więc cała śmietanka firm, które użytkownicy potrafią oskarżać o podejrzanie zbyt skuteczne reklamy.

Facebook i Google są oburzeni — no tak, jasne

Google w odpowiedzi na artykuł 404 Media natychmiast usunął CMG ze swojego programu partnerskiego. To działanie Google'a natychmiast wzbudziło zainteresowanie Facebooka, który teraz zabrał się do analizy, czy aby na pewno jego partner, CMG, nie łamie jakichś zasad działania platformy Meta. Rzecznik Amazonu zapewnił z kolei, że jego dział reklam nigdy nie korzystał z tego rozwiązania CMG i nie zamierza.

Jakie do tego wszystkiego ma podejście sam Cox Media Group? Beztroskie.

Wiemy, co myślisz. Czy to w ogóle legalne? Słuchanie ciebie przez telefony i inne urządzenia jest legalne. Kiedy nowa aplikacja jest pobierana lub aktualizowana, użytkownicy są proszeni o zaakceptowanie wielostronicowego regulaminu, w którym w drobnym druku często znajduje się zgoda na Aktywne Słuchanie

- czytamy w usuniętym już wpisie na blogu Cox z listopada 2023 roku.

CMG reklamuje się, że jest w stanie na podstawie próbek głosu i sztucznej inteligencji zidentyfikować plany zakupowe użytkowników i dostarczyć odpowiednio spersonalizowane listy reklam na bazie ich zainteresowań. Grupa oferuje ultra-precyzyjne przesyłanie reklam do małych grup odbiorców i lokalnych społeczności, skuteczniejsze niż dotychczasowe rozwiązania.

