Tauron doprowadzi szybki Internet do szkół w południowej Polsce

Tauron buduje szkieletową sieć światłowodową o długości 5,5 tysiąca kilometrów, dzięki której 438 szkół z południowej Polski uzyska dostęp do szybkiego Internetu. Z inwestycji współfinansowanej z funduszy unijnych będzie też mogło skorzystać 100 tysięcy gospodarstw domowych.

Obecnie trwa budowa instalacji wewnętrznych w szkołach. Do tej pory zbudowanych zostało prawie 200 tego typu instalacji, co stanowi 45% realizowanego przedsięwzięcia. Tauron planuje, że na początku kwietnia tego roku instalacje będą w 80% szkół. Oddanie całości prac w jednostkach oświatowych planowane jest na koniec III kwartału 2020 roku. W ramach inwestycji powstanie 5,5 tys. kilometrów sieci światłowodowej FTTH oraz 259 węzłów dostępowych, a do szerokopasmowej sieci podłączonych zostanie 438 szkół. Dzięki inwestycji Tauron Obsługa Klienta (TOK) ponad 102 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do światłowodu i będzie mogło skorzystać z szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej.

Na realizację tej inwestycji TOK otrzymał 187 mln zł dofinansowania, co stanowi prawie 75% środków kwalifikowanych na jej potrzeby. Pozyskane dofinansowanie umożliwia realizację 7 projektów na terenie obszarów: oświęcimskiego, rybnickiego, wałbrzyskiego, sosnowieckiego, katowickiego, tyskiego, krakowskiego oraz tarnowskiego. Inwestycja obejmuje 132 gminy, które stanowią białe plamy na internetowej mapie Polski.

- Według harmonogramu, z końcem kwietnia zrealizujemy pierwszy kamień milowy tj. 25% zaplanowanej sieci światłowodowej we wszystkich obszarach budowy. Rozpoczęliśmy już prace związane z realizacją pierwszych odcinków sieci liniowej we wszystkich lokalizacjach. W Katowicach wybudowaliśmy 20 km sieci światłowodowej - częściowo na słupach Tauron Dystrybucji, a częściowo w kanalizacji obcego operatora.

- powiedział Krzysztof Krywko, dyrektor Centrum Usług Biznesowych w Tauron Obsługa Klienta

Kiedy światłowód od Taurona?

100% szkół uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu do końca 2020 roku,

50% zaprojektowanej sieci światłowodowej powstanie do końca listopada 2020 roku,

cała inwestycja zostanie ukończona do końca 2021 roku.

Internet trafi do gospodarstw domowych zgodnie z harmonogramem prac i po zawarciu umów z detalicznymi Operatorami Korzystającymi.

TOK - Hurtowy Operator Telekomunikacyjny

Na wybudowanej sieci Tauron będzie prowadził hurtową działalność telekomunikacyjną. Firma nie będzie świadczyć usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych. Usługi detaliczne (np. Internet, telewizja, telefon) świadczyć będzie inny podmiot – detaliczny operator telekomunikacyjny, korzystający z wybudowanej przez Tauron sieci.

