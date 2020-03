Targi CES Asia kolejną ofiarą koronawirusa

Do grona ofiar koronawirusa dołączyła kolejna impreza masowa. Tym razem chodzi o targi CES Asia. Zostały one przełożone, ale nie sprecyzowano na kiedy. A patrząc na to, że to Azja jest głównym ogniskiem choroby, to targi raczej prędko się nie odbędą...

Pierwszą dużą ofiarą pośród imprez masowych były targi MWC w Barcelonie. Wielu producentów postanowiło przenieść premiery urządzeń do Internetu, jeszcze inni natomiast i tak do Barcelony polecieli. W Polsce byliśmy świadkami zakazu udziału publiczności podczas IEM w Katowicach. Ale na tym lista się nie kończy. Fani gier komputerowych musza się pogodzić z brakiem E3, a Oracle i Google odwołały swoje imprezy masowe. Tym razem kolej przyszła na CES Asia.

Azjatycka odsłona CES nie nie ma co prawda aż takiego rozgłosu jak ta, którą znamy z Las Vegas, nie oznacza to jednak, że nie jest ważna. Tegoroczna edycja miała się odbyć w dniach 10-12 czerwca w Szanghaju. Organizatorzy postanowili jednak przesunąć imprezę na czas, kiedy koronawirus nie będzie już zagrożeniem. A to niestety nie wydaje się być najbliższa przyszłość...

Źródło tekstu: CES Asia, wł