T-Systems to teraz T-Mobile Business Solutions

T-Systems Polska w lutym 2024 roku zmienia się na T-Mobile Polska Business Solutions. Nowa nazwa ma lepiej odzwierciedlać szeroki zakres działalności spółki oraz podkreślić technologiczną synergię z T-Mobile Polska.

Zmiana nazwy T-Systems Polska jest częścią strategicznego procesu integracji spółki z T-Mobile Polska. Jego celem jest wzmocnienie pozycji firmy na rynku jako dostawcy kompleksowych rozwiązań biznesowych. Nie wpłynie ona na istniejące umowy z klientami, a ich ciągłość biznesowa zostanie zachowana. Zmiana ta odzwierciedla również ewolucję i rozszerzenie oferty firmy, która teraz będzie jeszcze ściślej współpracować z T-Mobile Polska S.A., aby lepiej sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.

Od lat oferujemy rozwiązania dla klientów B2B, łączące kompetencje naszej spółki i T-Mobile, a wspólna oferta pod nazwą T Business spotkała się z dużym zainteresowaniem, w szczególności w segmentach korporacyjnym i instytucjonalnym. Nowa nazwa spółki podkreśla nasze możliwości realizacji najbardziej złożonych potrzeb biznesowych, przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia zespołów T-Mobile Polska Business Solutions oraz infrastruktury T-Mobile, jednocześnie bazując na najnowszych technologiach IoT, sztucznej inteligencji, robotyce. Naszą ambicją jest zostać niekwestionowanym liderem rynku transformacji cyfrowej w biznesie, a wykorzystując przy tym technologię 5G możemy śmiało powiedzieć, że współtworzymy przemysł 5.0, a tym samym innowacyjność gospodarki naszego kraju.

– powiedział Mariusz Chochołek, Prezes Zarządu T-Mobile Polska Business Solutions

W ofercie T-Mobile Polska Business Solutions znajduje się szeroki zakres rozwiązań skierowanych do klientów biznesowych, łączących usługi mobilne, stacjonarne i IT. Obejmuje to zarówno podstawowe usługi, jak i zaawansowane, spersonalizowane projekty, które są opracowywane we współpracy z klientami. Dzięki elastycznemu podejściu, T Business jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby klientów, dostarczając rozwiązania na najwyższym poziomie, które są szyte na miarę i stale dostosowywane do zmieniających się wymagań rynkowych.

Zmiana dotyczy wyłącznie nazwy spółki. Wszystkie inne dane (w tym numer NIP, KRS, adres siedziby czy numery kont bankowych) pozostają bez zmian. Zmiana nazwy spółki nie wpływa na zawarte dotychczas umowy. T-Mobile Business Solutions pozostaje ich stroną, a treść umów nie podlega modyfikacji wskutek wspomnianej zmiany.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile