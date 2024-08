T-Mobile zrobił zasięg w nowym tunelu. Poszło sprawniej niż w Warszawie

Budowa tunelu na trasie S3 to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce. Dzięki zaangażowaniu T-Mobile, podróżni mogą teraz korzystać z pełnego zasięgu sieci komórkowej na całej długości tunelu. Poszło sprawniej niż w tunelu pod warszawskim Ursynowem.

Tunel na trasie S3 to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Znajduje się na południowym odcinku "ekspresówki" i ma ogromne znaczenie dla poprawy komunikacji między południową a północną częścią kraju. T-Mobile Polska zdecydował się zapewnić pełen zasigę magentowej sieci w tym tunelu, co jest istotnym krokiem w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

W każdej nitce otwartego kilka dni temu tunelu o długości 2,3 km, T-Mobile Polska zainstalował 12 anten. Mogą z nich korzystać nie tylko klienci magentowego operatora oraz, w ramach NetWorks, klienci Orange, ale również osoby mające numer w innych polskich sieciach komórkowych. Mamy tu więc do czynienia z podobną sytuacją, jak w tunelu pod warszawskim Ursynowem. Tam podobną infrastrukturę wykonał operator sieci Play i udostępnił ją innym telekomom. W tunelu na S3 poszło jednak znacznie sprawniej.

Zapewnienie zasięgu sieci komórkowej w tunelach drogowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych, a także dla ich komfortu. Dostęp do stabilnego połączenia umożliwia szybkie wezwanie pomocy w razie wypadku lub awarii. Dodatkowo, stały dostęp do Internetu pozwala na korzystanie z nawigacji GPS, co jest szczególnie przydatne w długich tunelach, gdzie sygnał satelitarny może być ograniczony.

Źródło zdjęć: GDDKiA, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile