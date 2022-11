T-Mobile pomaga seniorom w odkrywaniu cyfrowego świata

T-Mobile przygotował specjalny kurs dla seniorów, który ma im przybliżyć korzystanie z nowych technologii. Druga edycja inicjatywy Sieć Pokoleń wystartowała w Światowy Dzień Seniora.

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Seniora. Jest to dobra okazja do zwrócenia uwagi na sytuację starszych osób w kontekście ich korzystania z nowych technologii. Z Badania Założycielskiego, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że tylko 13,8% seniorów korzysta z laptopa albo notebooka. Tymczasem podczas pandemii COVID-19 to właśnie cyfrowe rozwiązania pozwały utrzymywać kontakt z bliskimi, dokonywać zakupów spożywczych czy nawet korzystać z porad lekarskich. Dlatego ważne jest, aby to właśnie seniorzy mogli swobodnie poruszać się w cyfrowym świecie.

Nigdy nie jest za późno, żeby zaprzyjaźnić się z nowymi technologiami. W ramach akcji społecznej „Sieć Pokoleń – Bezpieczny Senior w sieci” T-Mobile przygotował 10-odcinkowy kurs wideo „Cyfrowy świat dla każdego”. Konrad Koterba w prosty sposób tłumaczy między innymi jak korzystać z komputera, jak założyć maila, jak korzystać z wyszukiwarek, a także w jaki sposób poszerzać swoje zainteresowania czy po prostu być w kontakcie z rodziną. Jako pierwsi dostęp do tego kursu mieli właśnie podopieczni Fundacji „Pod Dębem”, którzy otrzymali również od T-Mobile laptopy do nauki.

W T-Mobile wierzymy że łączność jest prawem człowieka i każdy powinien mieć dostęp do cyfrowego świata, niezależnie od wieku. Nowe technologie potrafią ułatwić codzienne życie, ale żeby dostrzec ich zalety, często najpierw trzeba przełamać lęk przed ich używaniem. Dlatego kontynuujemy inicjatywę Sieć Pokoleń i pomagamy seniorom uczestniczyć w cyfrowym świecie. Jedyna rzecz, która nigdy się nie starzeje, to łączenie ludzi.

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska

Cyfrowe okno na świat

Teraz magentowy operator podjął kolejny etap akcji „Sieć Pokoleń” i przekazał laptopy oraz dostęp do kursu wideo do kolejnych dwudziestu Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje również szkolenie seniorów z obsługi laptopów i poruszania się w świecie nowoczesnych technologii, a także spotkania z psychologiem online.

Akcja, którą zainicjowała nasza Fundacja wraz z T-Mobile pokazała, że seniorzy interesują się cyfrowym światem, chcą poznawać nowe media i pewnie w nich funkcjonować. Internet to dla podopiecznych naszej Fundacji nierzadko jedyne okno na świat. Jestem dumna, że po raz drugi ruszamy z projektem, który - mamy nadzieję - znacząco wpłynie na poprawę samopoczucia naszych podopiecznych. Dodatkowo, tegoroczna edycja zbiega się z ważnym świętem, jakim jest Światowy Dzień Seniora.

– powiedziała Erin Dąbska, Prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”

Kurs wideo oraz materiały edukacyjne dostępne są na stronie siecpokolen.pl.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile