T-Mobile rozdaje prezenty. Wystarczy przynieść stary telefon

Co czwarty Polak ma w szufladzie aż dwa stare telefony. T-Mobile zachęca do oddania ich do recyklingu. Akcja Sprzątanie Świata jest do tego dobrym momentem, a przy okazji można otrzymać prezent od magentowego operatora.

Wspólne sprzątanie świata to już tradycja, a przy tym ważna ekoprzedsięwzięcie, które pomaga nam walczyć o czyste środowisko. Z tego powodu T-Mobile Polska, jako firma technologiczna odpowiedzialna społecznie, już po raz drugi dołączyła do akcji w Wągrowcu. W trakcie jej trwania Magentowi gromadzą stare telefony przeznaczone do recyklingu, w zamian wręczając zaangażowanym osobom prezent w postaci rośliny. To jednak tylko jedna z wielu aktywności, w których można wziąć udział podczas obchodów 30. Finału Sprzątania Świata, które odbędą się 16 września 2023 roku.

Razem zadbajmy o planetę

Wspólnie posprzątamy także tereny nad wodą oraz te pod jej powierzchnią. Inicjatywa, podobnie jak poprzednio, skupi się wokół oczyszczenia Jeziora Durowskiego, które stanowi ważny rekreacyjny i turystyczny teren miejscowości. Tam też trafia sporo odpadów, a w zeszłym roku na dnie zbiornika znalazło się również sporo telefonów komórkowych, które finalnie trafiły do recyklingu. W inicjatywie sprzątania jeziora wezmą udział specjaliści z Perfect Diver oraz WOPR Wągrowiec, jak również nurkowie wolontariusze. Nic przy tym nie stoi na przeszkodzie, by dołączyć do tego ostatniego grona – każda osoba, która potrafi nurkować, może zgłosić się bezpośrednio do Perfect Diver, by uczestniczyć w akcji! Dla tych, którzy chcieliby pozostać na lądzie, także nie zabrakło ekologicznych aktywności. W planach jest bowiem sprzątanie skrzyżowania unikalnego w skali Europy miejsca – skrzyżowania rzek Nielby i Wełny. Aby dołączyć do grupy wolontariuszy, należy odwiedzić stoisko Fundacji Nasza Ziemia, gdzie chętni otrzymają wszystkie niezbędne akcesoria. Akcja sprzątania obu stref rozpocznie się o godzinie 11:00.

– informuje T-Mobile Polska

Miasto pełne atrakcji

Finałowym obchodom towarzyszyć będzie ekologiczny piknik w wągrowieckim Ekoparku, który odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach od 12:00 do 17:00. To tam znajdzie się między innymi strefa T-Mobile, w której zostawić będzie można niepotrzebne telefony. Nie zabraknie również stoisk z ekożywnością, a na zainteresowanych będą czekać warsztaty i pokazy rękodzielników. Z kolei o godzinie 18:00 na scenie ulokowanej na wągrowieckim rynku wystąpi ambasadorka Fundacji Nasza Ziemia, Ewelina Flinta. Podczas finałowej celebracji Akcji Sprzątania Świata zorganizowane zostaną również specjalne konkursy. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

#GreenMagenta na rzecz planety

Zaangażowanie w przedsięwzięcie stanowi element projektu „Planeta ma znaczenie”. Obok partnerstwa w Akcji Sprzątania Świata, obejmuje on salony T-Mobile, w których klienci mogą zostawić stare telefony do recyklingu w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach. Inicjatywa to także działania edukacyjne prowadzone w szkołach i przedszkolach.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile