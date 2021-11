Szczecin. 5 lat więzienia za handel etui do smartfonów

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zabezpieczyli podrobione akcesoria do smartfonów, o szacunkowej wartości 100 tys. zł. Właścicielce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Podrobione akcesoria do smartfonów, takie jak słuchawki czy etui, to dla pokątnych sklepików i wysepek handlowych codzienność. Można wprawdzie dyskutować, czy ich sprzedaż jest szkodliwa, w końcu konsument często świadomie decyduje się zaoszczędzić, wybierając fałszywkę, ale prawo jest w tej kwestii bezwzględne.

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 – przypomina policja.

Nalot na lokalny sklep w Szczecinie

W jednym z punktów handlowych na terenie Szczecina znaleziono blisko 1000 sztuk słuchawek, baterii oraz etui. (Ciekawostka: policja nazywa te ostatnie klapkami obudów).

Wszystkie, jak czytamy w raporcie, są podrobionymi akcesoriami znanych marek. Na załączonych zdjęciach widać jednakowoż wyraźnie, o jaką markę chodzi przede wszystkim. Oczywiście Apple. Wartość kontrabandy oszacowano na 100 tys. zł.

38-letnia właścicielka, obok sprzedaży fizycznej, zdaniem policji działała także w modelu wysyłkowym. To dodatkowy dowód na szeroką skalę biznesu. Kobieta wkrótce usłyszy zarzuty. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, grozi jej maksymalny przewidywany w kodeksie wymiar kary.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Policja, oprac. własne