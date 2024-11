Polacy ciągle ładują tak telefon. Zagranicą skończyło się tragicznie

Nastolatek zmarł podczas ładowania telefonu komórkowego. Do wypadku doszło w liczącej 110 tys. mieszkańców miejscowości Butterworth, 18-latek ładował swój telefon w autobusie ekspresowym, korzystając z gniazdka udostępnionego pasażerom.

Do felernego zdarzenia doszło 1 listopada na dworcu autobusowym Penang Sentral (Malezja, stan Pinang). Według informacji przekazanych przez kierowcę autobusu ofiara wsiadła do autobusu ekspresowego zmierzającego do węzła przesiadkowego Kuala Lumpur Sentral, a około godziny 18:00 (po 10 minutach) było słychać, jak krzyczy, po czym zauważono, że ma pianę w ustach. Świadek natychmiast wezwał karetkę, ta dotarła około 18:20, było jednak już za późno na ratunek.

Wstępne śledztwo wykazało ślady oparzeń na lewych palcach ofiary, podejrzewane jako skutek porażenia prądem podczas ładowania telefonu.

- przekazał szef lokalnej policji Anuar Abdul Rahman

Przegrzany telefon i stopiona końcówka przewodu mogą sugerować uszkodzoną ładowarkę lub nieprawidłowości w systemie zasilania na pokładzie autobusu. Sekcja zwłok przeprowadzona w szpitalu Seberang Jaya nie wykazała innych obrażeń ani elementów wskazujących działania przestępcze.



źr. myMetro, astro AWANI

Do zbadania tragicznego incydentu powołana została przez ministra transportu specjalna grupa zadaniowa. Zbada ona przyczynę porażenia prądem i ma zapobiec takim incydentom w przyszłości.

W materiałach opublikowanych w sieci, póki co próżno szukać informacji na temat modelu telefonu i ładowarki, z której korzystała ofiara. Apple ma w Malezji 32% rynku, drugi jest Samsung z 13,3%, a Oppo, Xiaomi i Vivo mają po około 10% udziału.

Choć Malezja to drugi kraniec globu, warto być ostrożnym i w Polsce

Gniazdka elektryczne i porty USB do ładowania są też coraz częstszym elementem wyposażenia w polskim transporcie drogowym i kolejowym. Co więcej, stopniowo zaczynają się starzeć, a kontrole ich jakości i bezpieczeństwa często są wykonywane pobieżnie lub zbyt rzadko.

Sami byliśmy ofiarą porażenia prądem w pociągu PKP Intercity, o czym pisaliśmy w październiku 2023 roku w tym artykule.

Źródło zdjęć: myMetro, astro AWANI, hkhtt hj, Orotnub / Shutterstock

Źródło tekstu: ST Asian Insider, NST, MalayMail oprac. wł