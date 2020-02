Samsung zamyka fabrykę Galaxy Z Flip przez koronawirusa

Koronawirus powstał w Chinach i tam też zbiera największe żniwo, nie oznacza to jednak, że inni są bezpieczni. Teraz w Korei Południowej odczuł to Samsung.

Z powodu szalejącej w Chinach epidemii wiele marek musi pogodzić się z utrudnieniami w łańcuchu dostaw oraz mniejszą sprzedażą. Wirus doprowadził nawet do odwołania hiszpańskich targów MWC w Barcelonie. To jednak nie koniec. Najnowsze wieści dochodzą do nas z Kraju Spokojnego Poranka. Z chorobą mierzy się teraz Samsung. Koreański producent interweniował, kiedy tylko dowiedział się, że jeden z pracowników fabryki w koreańskim Gumi zachorował na koronawirusa.

Fabryka w tym mieście odpowiada za zginane telefony Samsung Galaxy Z Flip. Miejsce zostanie tymczasowo zamknięte, a przez dwa dni zakazany będzie wstęp na to piętro, gdzie przebywał zakażony pracownik. Wielbiciele koreańskiej marki nie powinni jednak się martwić - fabryka w Gumi odpowiada tylko za drobną część produkcji Samsunga. Mamy jednak nadzieję, że nie zachoruje więcej pracowników.

Źródło tekstu: sammobile