Samsung obiecuje cztery lata wsparcia dla smartfonów

Firma Samsung zapowiedziała regularne aktualizacje aż przez cztery lata od premiery dla swoich urządzeń wypuszczonych na rynek w 2019 roku oraz nowszych.

Nie jest żadną tajemnicą, że jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania dla swoich urządzeń, producenci smartfonów z Androidem nie mają najlepszej opinii. Samsung w tym gronie wyróżnia się całkiem pozytywnie, oferując trzy lata wsparcia dla większości swoich urządzeń oraz sprawnie dostarczając kolejne łatki bezpieczeństwa.

Wygląda jednak na to, że w przyszłości Koreańczycy zwieszą poprzeczkę dla konkurencji jeszcze wyżej. Producent zapowiedział bowiem wydłużenie wsparcia dla smartfonów wydanych od 2019 roku do czterech lat. Mowa tu co prawda wyłącznie o łatkach bezpieczeństwa, a nie dużych aktualizacjach wprowadzających nowe funkcje, ale to i tak znacznie więcej niż uchodzi uchodzi aktualnie za standard.

Które smartfony Samsunga dostaną czteroletnie aktualizacje?

Jak już wspomnieliśmy, deklaracja Samsunga dotyczy urządzeń wprowadzonych na rynek od 2019. Obejmuje przy tym serie Z, S, Note, A, M, XCover oraz Tab, a więc praktycznie całe aktualne portfolio Koreańczyków - na ten moment jest to ponad 130 modeli.

Pełna lista opublikowana przez producenta prezentuje się następująco:

seria Galaxy Foldable: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G seria Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G seria Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G seria Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G seria Galaxy M: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 seria Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro seria Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

