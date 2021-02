U nas to Samsung sprzedał najwięcej tabletów. Lenovo z największym wzrostem

Na świecie niepodważalnym królem na rynku tabletów jest Apple, jednak w naszym rejonie świata sytuacja jest nieco odmienna. Tutaj na czoło wysuwa się koreański Samsung. Olbrzymie wzrosty notuje też Lenovo.

O ile na rynkach smartfonów, tabletów, opasek, zegarków i laptopów prawie ciągle widzimy te same firmy, to ich siła nie jest wszędzie taka sama. W sektorze smartfonów wygrywa Samsung, ale już na przykład na rynku tabletów niekwestionowanym królem jest Apple. Trzeba jednak pamiętać, że główną siłą napędową Apple'a jest rynek w Ameryce Północnej. Jak wygląda sytuacja na rynku EMEA? Za tym skrótowcem kryje się Europa, Bliski Wschód i Afryka. Tutaj rządzi Samsung. Największy wzrost (32,3%) w minionym kwartale zanotowano w podregionie CEE, czyli Europie Środkowej i Wschodniej. Za dużą część wzrostu w sektorze odpowiadała cyfryzacja edukacji.

W regionie EMEA rządzi Samsung z 28,1% udziału w rynku, natomiast Apple jest drugi i ma 24,6%. Niespodziewanie do przodu ruszył Lenovo, który w analogicznym kwartale roku poprzedniego miał 8,1% udziału w rynku. Teraz jest to już 18,3%. Chińczycy dołączyli do pierwszej tabletowej ligi w Europie. Na czwartym miejscu jest Huawei, natomiast na piątym - Microsoft. Z tej grupy jedynie Huawei zanotował spadki, choć i tak sprzedał bardzo zadowalającą liczbę tabletów. Widać jednak proces betonowania rynku - mniejsi producenci stają się coraz mniejsi, a czołówka (poza Huaweiem) - coraz większa. Zwrócić należy uwagę, że w ogóle w zestawieniu nie ma Amazonu, który jest jednym z największych graczy na świecie w segmencie tabletów. Producent ten jest potężny w USA, w naszym regionie świata jednak się nie liczy.

