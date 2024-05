Masz samsunga? Od 17 czerwca duże zmiany w zakresie napraw

Co dalej z opcją samodzielnej naprawy urządzeń Samsunga? Po niespełna dwóch latach, firma naprawcza iFxit, skończyła współpracę z gigantem. Tam, gdzie dwie firmy ze sobą wojują, użytkownik zazwyczaj traci. A jak będzie w tym przypadku?

A jeszcze nie tak dawno użytkownicy samsungów cieszyli się z faktu, że mogą samodzielnie naprawić swój telefon. Niestety, to co dobre szybko się kończy. Po niespełna dwóch latach, firma iFxit, skończyła współpracę z Samsungiem w zakresie samodzielnej naprawy. Firma naprawcza stwierdziła, że współpraca nie układa się wcale dobrze i więcej różni obie firmy, niż łączy.

Podejście Samsunga do możliwości naprawy nie jest zgodne z naszą misją.

- napisał w oświadczeniu dyrektor generalny iFixit, Kyle Wiens.

Współpraca obu firm zakończy się 17 czerwca.

Z racji wymówionego kontraktu, iFixit nie będzie już dłużej oficjalnym dystrybutorem części i narzędzi urządzeń Galaxy. Ale użytkownicy nie powinni na tym ucierpieć, a dalszym ciągu mają bowiem być w sprzedaży komponenty oraz zestawy naprawcze do telefonów i tabletów Samsunga. Oczywiście, wszystko z ramach dostępności.

A jednak zmiany na lepsze?

Zakończenie współpracy oznacza też inne zmiany. Klienci nie będą już ograniczani co do liczby zakupu części - do tej pory obowiązywał limit siedmiu części w przeciągu 3 miesięcy. Będą mogli zakupić dowolną ilość części, w dowolnym momencie.

Powody zerwania współpracy - co się wydarzyło?

Firmy nie rozchodzą się w zgodzie. Dyrektor iFixit o wszystko obwinia Samsunga, zarzucając mu przede wszystkim "skąpstwo" i komplikowanie prostych z pozoru czynności. Okazało się też, że ludzie wcale masowo nie rzucili się na zakupy, bowiem sprzęt Galaxy wydał im się zbyt trudny do samodzielnej naprawy.

Chociażby samodzielna wymiana baterii w telefonie jest dużo bardziej skomplikowaną czynnością niż wymiana w iPhone. Samsung przykleja baterię do wyświetlacza i nie można jej rozdzielić. W efekcie, cena wymiany baterii jest droga. Ale to nie koniec.

Trudności wydają się niepotrzebnie piętrzyć. Aby dokończyć proces naprawczy, użytkownik musi ściągnąć aplikację - Asystenta, która nie jest dostępna w sklepie Google Play, ani na stronie Galaxy Store. Dostaniemy ją dopiero na stronie innej firmy, zajmującej się naprawą.

Czy zerwanie współpracy obu firm, które najwyraźniej nie umiały się porozumieć, wyjdą nam - zwykłym użytkownikom na dobre? Osobiście mamy taką nadzieję.

Zobacz: Masz samsunga? Koniecznie sprawdź ten sekretny kod

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Poravute Siriphiroon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: sammobile.com