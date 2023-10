Samsung goni za Google. Wszyscy na tym skorzystają

Google Pixel 8 jest lepszy od dowolnego Samsunga Galaxy, gdy kryterium wyboru jest długość wsparcia. Samsung rozważa kolejny krok, by nie zostać w tyle.

Sprawa wygląda następująco: Google będzie dostarczał aktualizacje dla smartfonów Google Pixel 8 przez całe 7 lat. Dotyczy to aktualizacji systemu oraz łatek bezpieczeństwa. Samsung zaś aktualizuje swoje smartfony z najwyższej i średniej półki „tylko” przez 5 lat. Samo to jest godne podziwu, bo koreański producent utrzymuje grubo ponad 150 modeli urządzeń Galaxy. Przy tym sprzęty te są szalenie popularne, co przekłada się na miliardy aktualizacji rocznie. Co ciekawe, wiele z nich udostępnia nawet szybciej niż Google. Samsung stracił koronę, ale będzie walczyć Skala jednak nie jest przeszkodą. Do premiery Google Pixela 8 to Samsung był uważany za króla aktualizacji Androida. Aktualnie Samsung rozważa, czy również nie wydłużyć wsparcia dla urządzeń. Powiedział o tym Shin-Chul Baik, pracujący na stanowisku Principal Engineer and Technical Program Manager w Mobile eXperience Security Team w Samsungu. Zobacz: Google prezentuje nowe Pixele. W przedsprzedaży cenny prezent Inżynierowie Samsunga już wcześniej rozważali dłuższe wsparcie dla urządzeń Galaxy, choć mowa raczej o poprawkach bezpieczeństwa, a nie o kolejnych wersjach Androida. Jest to spójne z wizją Samsunga na przyszłość elektroniki użytkowej. Ogromne inwestycje w sprawny system aktualizacji nie zaczęły się przecież wczoraj. To solidna baza. Jeśli przedłużone wsparcie wejdzie na stałe do polityki Samsunga, spodziewamy się, że na początek dostaną je smartfony Galaxy S24. Ich premiera została podobno zaplanowana na 18 stycznia 2024 roku. Na razie jednak czekamy na wydanie One UI 6. Lada dzień nowa nakładka ma być dostępna dla serii Galaxy S23, niższe i starsze modele również nie będą długo czekać na nowości.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: SamMobile