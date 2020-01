Czy rozmowy przez telefon powodują raka? Włoski sąd uznał, że tak

Sąd w Turynie uznał, że pracownik włoskiego telekomu zapadł na chorobę nowotworową z powodu długich rozmów telefonicznych. Wydarzenie to jest o tyle niezrozumiałe, że nie ma naukowych podstaw do wydania takiej decyzji.

Gdy telefony komórkowe zaczęły opanowywać świat, zaczęły się pojawiać głosy, że ich używanie powoduje raka. Prowadzone badania w tym zakresie nie wykazały jednoznacznego związku pomiędzy używaniem telefonów komórkowych i zwiększonym ryzykiem zapadania na choroby nowotworowe, co pozwala przypuszczać, że raczej takiego zagrożenia nie ma.

4-5 godzin rozmowy przez telefon i rak gotowy

Jak pisze Bezprawnik, innego zdania był sąd we włoskim mieście Turyn. Uznał on, że Roberto Romeo, pracownik spółki Telecom Italia, zachorował na nerwiaka z powodu prowadzenia długich rozmów telefonicznych, trwających od 4 do 5 godzin dziennie. Choroba nowotworowa miała u Romeo łagodny przebieg, ale i tak postanowił on pozwać pracodawcę do sądu o odszkodowanie. I wygrał - pierwszy raz w 2017 roku, a teraz przed sądem wyższej instancji.

- Istnieją solidne dowody na to, że długotrwałe narażenie człowieka na fale radiowe, wywołane przez telefony, może mieć właśnie taki skutek.

- powiedział włoski sędzia, uzasadniając wyrok

A co na to naukowcy?

Batalia sądowa prawdopodobnie jeszcze się nie skończyła, ponieważ strony mogą się odwołać do Sądu Najwyższego. Sam wyrok spowodował jednak niedowierzanie ze strony naukowców.

- Albo sędziom należy się Nobel z medycyny, albo po prostu popełnili gigantyczną pomyłkę.

- powiedział Walter Ricciardi, były szef włoskiego Instytutu Zdrowia

Źródło tekstu: Bezprawnik