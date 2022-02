Wojna na Ukrainie. Wyciekły poufne maile

Przypomnijmy, w piątek Anonymous zapowiedziało, że będzie w miarę możliwości uprzykrzać życie rosyjskiemu agresorowi. W związku z tym najpierw zablokowanych zostało kilka witryn związanych z Kremlem, takich jak Russia Today, a następnie do sieci trafiła baza danych witryny Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Ale na tym nie koniec.

Haktywiści przejęli korespondencję pracowników białoruskiej firmy zbrojeniowej Tetraedr – poinformowano na Twitterze. Ujawnionych zostało tym samym ponad 220 GB plików, z których część ma potwierdzać bezpośrednie zaangażowanie spółki w organizację inwazji.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked about 200GB of emails from Belarusian weapons manufacturer Tetraedr. This company has provided Vladimir Putin with logistical support in his invasion of #Ukraine. #OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/3MhSbrggbh