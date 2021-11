Przodek Apple Watcha trafi na aukcję

Już dzisiaj wystartuje aukcja pewnego bardzo rzadkiego przedmiotu. Będzie to przodek Apple Watcha - Seiko WristMac.

Apple rozpoczął kilka rewolucji w świecie elektroniki. Jednym z przełomowych urządzeń był pierwszy iPhone. W segmencie smartfonów Amerykanie nie są jednak największym producentem. Zupełnie inaczej jest w sektorze tabletów czy inteligentnych zegarków. O ile jednak pierwszy oficjalny Apple Watch zadebiutował w 2015, tak nie był on pierwszym zegarkiem, który tak dobrze współpracuje z urządzeniami Apple'a. W 1988 na rynku pojawił się zegarek Seiko WristMac. Co potrafił? Można było na przykładem łączyć się z komputerem Apple'a, robić notatki (które potem trafiały na komputer jako plik tekstowy) czy obsługiwać wszelkie powiadomienia. Był to zatem pełnoprawny przodek obecnych Apple Watchy.

Już dzisiaj na aukcję w Comic Connect trafi dokładnie takie urządzenie. Seiko WristMac kupiony za 50 dolarów wystartuje z ceną wywoławczą jednego dolara. Do wygrania jest cały zestaw, a zegarek jest nieotworzony. Przedstawiciele domu aukcyjnego wprost mówią, że sami nie wiedzą, za ile uda się go sprzedać. Zegarek jest tak rzadki, że nie ma nawet punktu odniesienia w postaci poprzednich aukcji. Niewykluczone jednak, że kolekcjonerzy stoczą o niego prawdziwą wojnę.

