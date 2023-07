Wpadł na przemycie do Chin. Nie zgadniesz, co przewoził

Jakie czasy, taki przemyt. Ta próba dobrze pokazuje, czego aktualnie pragną Chińczycy.

Przemytnik został zatrzymany w porcie, gdy chciał przedostać się z Makau do Chin kontynentalnych. Celnicy zauważyli, że coś jest nie tak, ponieważ mężczyzna poruszał się w nienaturalnej pozycji. Nic dziwnego – miał na sobie około 15 kilogramów towaru.

306 procesorów wokół pasa

Nie były to narkotyki, cenne metale ani nic niebezpiecznego, jednak towar ten nie powinien dostać się do Państwa Środka. Zatrzymany mężczyzna miał bowiem 306 procesorów. Jeden procesor waży ok. 50 gramów, do tego trzeba dodać opakowanie, taśmę… nic dziwnego, że facet poruszał się podejrzanie.

Na zdjęciu powyżej widać, że szczupły mężczyzna miał sporo dodatkowego bagażu zawiązanego wokół talii. Dodatkowo miał sporo krzemu przyklejonego na nogach. To wszystko kryły luźne ubrania sportowe i pewnie, gdyby nie waga, plan miał szanse powodzenia.

Żadne z chińskich źródeł nie podało marki procesorów, dla których przemytnik tyle ryzykował. Na Tom's Hardware można dowiedzieć się, że są to prawdopodobnie czipy AMD Ryzen 7000, wyposażone w charakterystyczną metalową nakładkę rozpraszającą ciepło (IHS), jakby stojącą na kilku nóżkach. Zdaniem redakcji TELEPOLIS.PL jednak są to raczej procesory Intela, być może z serii Xeon.

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek. To nawet nie jest pierwszy przypadek z lipca! Tą samą drogą odbyła się równie niekreatywna próba przemytu 420 dysków M.2 SSD. W poprzednich miesiącach przemytnicy próbowali też oklejać się procesorami Intela (160 sztuk) i chować je w udawanym brzuchu ciężarnej kobiety (202 sztuki).

I żeby było jasne – nie jest tak, że do Chin nie można przywieźć sobie procesora. Przemytnicy chcą to po prostu ciąć koszty i nie deklarują przewożonego towaru. Wynika to z różnic w podatkach. Na kontynencie VAT na elektronikę użytkową wynosi 13%, Hongkong i Makau zaś mają VAT 0%. Przy jednym procesorze można to przełknąć, ale przy 300 to już kupa kasy.

Źródło zdjęć: Qingmao Customs, Macau

Źródło tekstu: Qingmao Customs, Macau