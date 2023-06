Duda ma telefon? Trzeba mu go zabrać

Andrzej Duda, jako głowa państwa, powinien mieć kontakt z najwyższymi władzami Polski, w tym również z premierem rządu. Prezydent RP pochwalił się ostatnio, że ma specjalne urządzenie do łączenia się z tym ostatnim.

Twitter jest aktualnie zalewany memami z hashtagiem #DudaMaTelefon (przykład poniżej). Pojawiły się one po tym, jak Prezydent RP powiedział publicznie, że ma specjalne urządzenie do kontaktu z premierem.

Prezydent Francji dzwoni do Prezydenta RP

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy da się dodzwonić nawet nie będąc kimś specjalnie ważnym, a tylko podszywając się pod kogoś takiego. Na pewno niektórzy z Czytelników TELEPOLIS.PL pamiętają, jak w lipcu 2020 roku do głowy naszego państwa zadzwonił rzekomo sekretarz generalny ONZ.

Szybko zrobiła się z tego mała afera, bowiem okazało się, że Andrzej Duda i Kancelaria Prezydenta RP padli ofiarą rosyjskich pranksterów. Szerzej o tym pisaliśmy w podlinkowanej poniżej wiadomości.

Co istotne, nie był to jedyny taki przypadek. Na przykład w 2022 roku do Prezydenta RP znowu zadzwonili rosyjscy internauci Wowan (Władimir Kuzniecow) i Leksus (Aleksiej Stolarow), tym razem podając się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona. I kolejny raz otoczenie Andrzeja Dudy nie było w stanie wykryć, że ponownie mamy do czynienia z prowokacją.

Specjalne urządzenie do kontaktu z premierem

Po tej małej, ale istotnej retrospekcji, wróćmy do teraźniejszości. Pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi w związku z ostatnimi rewelacjami ujawnionymi przez Andrzeja Dudę, jest to, czym właściwie jest specjalne urządzenie do łączności z premierem.

Biorąc pod uwagę specjalność tego urządzenia i to, że prawdopodobnie jest z jego pomocą prowadzona komunikacja, której treść nie powinna się dostać w niepowołane ręce, powinien być to sprzęt szyfrujący całe połączenie oraz potrafiący jednoznacznie potwierdzić, że osoby po obu stronach łącza są tymi, którymi być powinny, czyli obecnie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Raczej nie powinien to być telefon, a już na pewno nie zwykła komórka, której numer mógłby się dostać w niepowołane ręce. W najgorszym razie prezydent powinien korzystać z telefonu kryptograficznego i dedykowanej karty multi-IMSI.

Zresztą, przytoczone powyżej dwa przykłady pokazują, że przy odpowiednim przygotowaniu do Prezydenta RP może zadzwonić właściwie każdy. Nawet jeśli takie połączenie odbywa się oficjalną drogą, z pośrednictwem jego kancelarii.

A co by było, gdyby na jego "specjalny telefon" zadzwonił ktoś, kto by się podszył pod premiera RP? Pamiętajmy, że numer wyświetlany na ekranie można sfałszować, podobnie jak barwę głosu (tak, by brzmieć jak Mateusz Morawiecki).

Czy Andrzej Duda powinien mieć telefon?

No właśnie. Czy Andrzej Duda powinien mieć telefon (komórkowy)? Jako prywatna osoba może taki sprzęt mieć, na przykład do kontaktów z rodziną czy znajomymi. Jednak przez tego typu urządzenie nie powinien raczej prowadzić żadnych rozmów związanych z pełnieniem funkcji Prezydenta RP, w tym do kontaktów z premierem rządu. A jak Ty uważasz?

