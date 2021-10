PiS nauczy Cię używać komputera. Dosłownie

Rząd Zjednoczonej Prawicy ma odważny plan na walkę z wykluczeniem cyfrowym: państwowa kafejka internetowa w każdej gminie.

Kafejki internetowe, niegdyś szalenie popularne, dzisiaj są już ledwie reliktem przeszłości. Wydawałoby się, że w dobie połączeń szerokopasmowych i coraz tańszych usług telekomunikacyjnych są one literalnie zbędne. Ale nie. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, około 2 mln Polaków wciąż nie mają dostępu do sieci, a rząd pragnie to zmienić.

Władza planuje uruchomienie 2,5 tys. tzw. klubów cyfrowych, czyli kafejek właśnie. Po jednej na każdą gminę – zapowiada Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w kancelarii premiera. Precyzując, chodzi rzecz jasna o punkty, gdzie każdy Polak będzie mógłby skorzystać z internetu.

Bezpłatne lekcje z komputera

Mało tego, w ślad za samymi punktami dostępu do sieci mają iść kluby rozwoju, w których zatrudnienie znajdzie blisko 5 tys. edukatorów, biegłych w rozwoju kompetencji cyfrowych. Placówki tego rodzaju, wyposażone w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, powstaną w istniejących obiektach użyteczności publicznej, np. domach kultury, by świadczyć nieodpłatne lekcje z zakresu nowych technologii.

– Będą to miejsca edukacji cyfrowej, zaznajamiania ogółu społeczeństwa z nowymi technologiami. Celem jest, aby taki klub funkcjonował w każdej gminie – tłumaczy Andruszkiewicz, cytowany przez INN:Poland.

Z Indeksu Cyfryzacji Gospodarki, stworzonego przez naukowców z The Fletcher School na Uniwersytecie Tufts, wynika, że Polska pod względem digitalizacji zajmuje 34. miejsce na świecie i 21. miejsce w Europie. Wyprzedzają nas tym samym m.in. Czechy, Estonia i Słowacja. Sama dynamika wzrostu daje nam jednak 13. lokatę, a to dobry prognostyk na przyszłość.

