PiS: nie będzie żadnych kafejek internetowych!

Gminne kafejki internetowe, jakie miał planować rząd Zjednoczonej Prawicy, jednak nie będą kafejkami i nie będzie do nich można przyjść tylko po to, by korzystać z internetu.

Wczoraj pisaliśmy o tym, że rząd PiS planuje stworzenie w każdej gminie państwowych klubów cyfrowych. Miałyby to być miejsca, gdzie każdy Polak mógłby skorzystać z internetu – czyli kafejki internetowe. Taki wniosek można było wysnuć z wypowiedzi Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu ds. cyfryzacji w kancelarii premiera. Podobne informacje pojawiły się w wielu innych mediach.

Kancelaria premiera najwyraźniej poczuła się urażona docinkami niektórych internautów na temat „kafejek internetowych”, które kojarzą się ze sposobem korzystania z internetu dwie dekady temu.

W ostatnich dniach w niektórych mediach pojawiły się informacje o rzekomych zamierzeniach tworzenia przez rząd RP „kafejek internetowych”. Odpowiadając na zmanipulowane tytuły prasowe, informujemy, że są to informacje niezgodne z prawdą, które wprowadzają opinię publiczną w błąd

– podaje w komunikacie KPRM.

Jak wyjaśnia rząd, Kluby Rozwoju Cyfrowego – bo to one są przedmiotem powstających planów – nie będą miejscem udostępniania komputera po to, by skorzystać z internetu, czyli nie będą „kafejkami internetowymi”. Ten projekt nie ma z nimi nic wspólnego.

Czym więc będą Kluby Rozwoju Cyfrowego?

Jak wyjaśnia KPRM, Kluby Rozwoju Cyfrowego mają wzmacniać kompetencje cyfrowe Polaków, w szczególności tych, których dotyka wykluczenie cyfrowe. Punkty te będą miejscem edukacji, wsparcia oraz rozwoju kompetencji cyfrowych we wszystkich regionach Polski. Kluby mają na przykład pozwolić seniorom nauczyć się korzystać z internetu – w tym z portali społecznościowych – a także poznać narzędzia do połączeń online, aplikację mObywatel oraz profil zaufany.

Rząd przekonuje, że dzięki Klubom Rozwoju Cyfrowego więcej osób dowie się o ułatwiających życie e-usługach, takich jak Internetowe Konto Pacjenta, e-PIT czy też podpisanie dokumentów online, i będzie umiało z nich korzystać.

Zgodnie z założeniami rządowego planu, Kluby Rozwoju Cyfrowego powstaną przy istniejących już w poszczególnych gminach bibliotekach, domach kultury czy też Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Kluby zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, a naukę będą prowadzić odpowiednio przeszkoleni edukatorzy. Łącznie w planach jest uruchomienie 2,5 tys. klubów oraz przygotowanie do pracy 5 tys. edukatorów. W fazie pilotażowej program obejmie 64 gminy o różnej specyfice.

